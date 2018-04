Vaarwel! Geen auto’s meer in s’werelds bekendste park

De Grote Appel zegt gedag tegen voertuigen in het grootste groene gebied van de stad.

De Groene Gekte is nog lang niet aan zijn einde, zo blijkt maar weer. Hoewel we door alle zogenaamde ‘oplossingen‘ voor het milieuprobleem door de de bomen het bos niet meer kunnen zien, blijven ze nog dag na dag opstapelen, waardoor de verwarring alleen maar groter wordt.

Of het nu een eigen initiatief is van de Bill de Blasio, burgemeester van New York, of een vergezochte reactie op het roekeloze gedrag van The Don, het feit blijft dat de Blasio heeft besloten Central Park voor goed af te sluiten voor auto’s. De vervuilende voertuigen worden er vanaf deze zomer zonder pardon uitgeknikkerd, om het park terug in handen te geven van wandelaars, hardlopers en fietsers. We kunnen hier overigens wederom parallellen trekken met Trump’s idee om slechte immigranten te weren, door een torenhoge muur te bouwen bij de grens van Mexico.

Central Park goes car free in June. 24/7, 365 days a year — because parks are for people, not cars. pic.twitter.com/kvRUgIudx1 — Bill de Blasio (@NYCMayor) April 20, 2018

Afgezien van het inmiddels meermaals herkauwde gebabbel dat de binnenstad schoner moet en er auto’s geweerd moeten worden om luchtvervuiling tegen te gaan, geeft de Blasio nog een ander punt dat veel beter te verteren is. Central Park is namelijk ouder dan de automobiel. Het in 1859 geopende park moet tegenwoordig ruim 42 miljoen bezoekers per jaar zien te huisvesten. Reken daar nog eens een ontelbaar aantal auto’s bij, en je begrijpt wel dat het park het knap lastig heeft met het behappen van de situatie.