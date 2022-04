Aprilia Tuareg 660 rijtest en video

De Aprilia Tuareg is terug! En hoe, want de nieuwe Aprilia Tuareg 660 blijkt in deze rijtest op meerdere fronten een overtuigende motorfiets.

Derde model op 660-platform

Aprilia melkt het 660-platform op een interessante manier verder uit. Want na de RS 660 (supersport) en Tuono 660 (naked) komt er nu ook een offroader op basis van het 660-platform. Die offroader luistert naar de naam Tuareg 660. Deze naam moet je niet verwarren met de grote SUV van Volkswagen.

Aprilia Tuareg maakt comeback

In de jaren ’80 van de vorige eeuw bestond er al een Aprilia Tuareg die destijds naar de Noord-Afrikaanse nomadenstam uit de Sahara was vernoemd. Aprilia blaast de Tuareg nu dus nieuw leven in. Onder meer als antwoord op de Yamaha Ténéré 700.

Verschillen in power

Er zijn wel verschillen tussen de drie genoemde 660-modellen, ook wat motorvermogen betreft. De paralleltwin van de RS 660 schopt het tot 100 pk. In combinatie met de Tuono 660 mag je spelen met 95 pk. Bij de Tuareg is het motorvermogen teruggeschroefd naar maximaal 80 pk. Kenmerkend voor de Tuareg 660 is het stalen buizenframe, gekoppeld aan aluminium steunen die op zes punten met de motor zijn verbonden.

Accent op koppel

Het accent ligt bij de Tuareg 660 meer op koppel. Je krijgt 70 Nm aan trekkracht. Dit koppel is beschikbaar in een middelhoog toerengebied, waardoor het blok bij een breder toerenbereik lekker krachtig is. Het blok heeft daarbij een ontzettend fijn karakter met een heerlijke soundtrack. De aandrijflijn is absoluut een van de sterke punten van deze motorfiets. Verslavend lekker zelfs!

Klinkt heerlijk, die Tuareg 660!

Als je de bijbehorende video bekijkt, wordt duidelijk hoe goed deze Tuareg eigenlijk klinkt. Niet zozeer van ver af, want dan is ie nog best stil – fijn voor omstanders – maar vooral het geluid op de motor is indrukwekkend. Als rijder heb je het genoegen om daar keer op keer van te genieten. De Tuareg 660 is een machine met karakter. Dat wordt al snel duidelijk na de eerste kilometers.

Comfortabel

Wat ook direct duidelijk wordt is de fijne zithouding en comfortabele vering. Drempels bestaan niet als je op een Tuareg 660 rijdt, zelfs met passagier achterop poetst deze Italiaan elke drempel weg. De zithoogte is met 860 mm wel aan de maat, maar door het ranke zadel kun je ook met een lengte van 1,75 meter nog net met de tenen de grond raken zodat je stabiel voor een stoplicht kunt wachten.

Dit kan beter

Wat kan er beter? Nou, de Tuareg 660 kan best een groter windscherm gebruiken zodat je – als je wat langer bent – nog goed uit de wind kunt zitten. Het bedieningsknuppeltje van de cruise control zit daarnaast hoog op het stuur, dat is niet ideaal. En wat Aprilia helemaal beter had kunnen doen is de grootlichtschakelaar iets verplaatsen. Als je een Tuareg 660 zonder quickshifter hebt, moet je handmatig schakelen en daardoor activeer je geregeld het grootlicht. Even rekening mee houden dus.

Ook de afwerking kan wat ons betreft beter. Neem de tankdop. Die zit continu in beeld tijdens het rijden. Die mag wel wat luxueuzer ogen. Optioneel levert het merk handvatverwarming en de zojuist benoemde quickshifter voor zowel op- als terugschakelen.

Aprilia Tuareg 660 rijtest – Gewicht

En is zo’n Aprilia Tuareg 660 dan zwaar? Dat valt gelukkig reuze mee. Het drooggewicht komt uit op 187 kilogram en inclusief vloeistoffen – waaronder 18 liter brandstof – praat je dan over net iets meer dan 200 kilogram (204 kg). Dat is prima te doen. Ook zijn we te spreken over het brandstofverbruik. Je haalt met gemak 1 op 25. Grotere afstanden afleggen is dus geen enkel probleem.

Noppenbanden

Het is verder opvallend hoeveel gevoel van vertrouwen deze motorfiets geeft. Zelfs op Pirelli Scorpion Rally STR-noppenbanden is de grip op asfalt indrukwekkend. Je kunt leuk spelen met deze Aprilia en vroeg de gaskraan opendraaien. Overzicht houden is daarbij geen probleem, want dankzij goede zijspiegels heb je uitstekend zicht rondom.

Elektronicapakket

En het elektronicapakket, wat kunnen we daarover vertellen? In ieder geval het volgende: de Tuareg 660 heeft vier rijmodi, te weten Urban, Explore (net wat agressiever), Offroad en Individual. ABS kan op beide wielen of alleen op de achterwielen worden uitgeschakeld. De Aprilia biedt verder nog een volledig APRC-systeem met tractiecontrole, cruisecontrol, motormapping en motorremmen. Al die systemen zijn toegankelijk via het 5-inch TFT-display.

Vanafprijs

De prijs van de Tuareg 660 start in Nederland bij 13.799 euro. Wat dat betreft is deze Italiaan dus wat duurder ten opzichte van de Yamaha Ténéré 700. Die start bij 12.099 euro en heeft 73 pk. Wel een verschil: de Yamaha heeft minder elektronica aan boord. De Tuareg 660 is dus de wat meer complete maar ook duurdere machine. Aprilia levert de Tuareg 660 in de kleuren Indigo Tagelmust, Acid Gold of Martian Red.

Meer weten over de Aprilia Tuareg 660? Bekijk dan vooral even de video.