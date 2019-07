Bugatti haalt bijzondere mijlpaal met de Chiron

De hypercar is een succes.

Waar Bugatti op gegeven moment moeite had om de Veyron te slijten aan klanten, is zijn opvolger een waar succes. Het merk weet trots te melden dat de 200ste Chiron inmiddels een feit is. Bugatti staat stil bij dit feit en deelt tegelijkertijd beelden die achter de schermen zijn gemaakt.

De 200ste Chiron heeft als eindbestemming Zwitserland. De anonieme koper heeft deze Chiron Sport 110-ans Bugatti gekocht en krijgt zijn speeltje binnenkort geleverd. Daarmee is Bugatti alweer bijna op de helft als het gaat om de totaalproductie van de Chiron. In het eerste productiejaar (2017) werden 70 Chirons gebouwd. Vorig jaar zagen 76 exemplaren van de Chiron het licht en dit jaar zullen er meer dan 80 gebouwd gaan worden. Stapje voor stapje komt het einddoel dichterbij: van de Chiron worden maximaal 500 stuks gemaakt. Eén Chiron bouwen kost 10 maanden, medewerkers van de fabriek zijn dan ook tegelijkertijd bezig met het maken van meerdere exemplaren. 400 van de 500 Chirons zijn inmiddels verkocht, 100 slots zijn nog beschikbaar.

Met de mijlpaal van 200 Chirons geeft Bugatti een reeks foto’s vrij. De afbeeldingen tonen de werkplaats van het merk. Normaal gesproken zien alleen de ogen van klanten en medewerkers deze ruimte, nu mag de hele wereld een kijkje nemen.