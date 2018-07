Vaffanculo! Fiat is (weer) bijna dood in Amerika

Een beknopte geschiedenis van Fiat in het beloofde land.

Fiat heeft in de recente geschiedenis enorm veel te danken aan Amerika. Eerst kreeg het merk een enorme zak geld van General Motors in ruil voor het feit dat The General afkon van haar belang in de Italiaanse autofabriek. Kort hierna bleek ergens in een donkere kelder, vermoedelijk in het huis van Lapo Elkann, de nieuwe Fiat 500 vrijwel klaar te staan om net zo’n succesnummer te worden als zijn illustere naamgenoot uit het verleden.

Het belachelijke succes van die auto stelde Sergio Marchionne in staat om een superdeal te sluiten: voor een appel en een ei werd Fiat eigenaar van Chrysler. Nou zitten niet per se veel mensen te wachten op een Chrysler 200, maar bij Chrysler hoort ook RAM en pickups verkopen aan Amerikanen is een zeer lucratieve business. Het concern drijft er inmiddels alweer een paar jaar op. Mooi wark.

De acquisitie van Chrysler vormde voor Fiat tevens de ideale opening om onder de eigen merknaam weer auto’s te gaan verkopen in de States. Weer? Jazeker, want ook in het verleden was Fiat al actief op de ‘Muricaanse markt. Sterker nog, voor de eerste keer dat dit het geval is moeten we meer dan 100 jaar terug in de tijd. Een bloemlezing:

The Fiat Automobile Company, 1909-1917

In 1909 kwam Fiat voor het eerst naar de Verenigde Staten. Sterker nog: Fiat verkocht niet alleen auto’s in Amerika, maar bouwde ze er ook! In Poughkeekpsie, New York, liepen bleppers als de 35 HP van de ‘lijn’. De reden voor deze buitenlandse productie klinkt op een of andere manier bekend in de oren: op geïmporteerde auto’s uit Europa gold een invoertax van 45 procent. Die kon omzeild worden als de auto’s in Amerika gebouwd werden. The more things change…

Ondanks dit financiële handigheidje moest je een hele pief zijn om een Fiat te rijden. Kijk maar eens naar onderstaande prijslijst uit 1911. ter vergelijking: een Ford Model T deed 825 Dollar.

Terugkeer naar Amerika: 195x- 1983

Fiat verliet de Amerikaanse markt toen Amerika mee ging doen aan de eerste wereld oorlog, maar enkele jaren na de tweede wereldoorlog maakten de Italianen comeback. Coming to America call me Prince Akeem. Het werd uiteindelijk geen succes. Het gebrek aan betrouwbaarheid en de roestgevoeligheid gaven Fiats een bad rep. De verkoopcijfers liepen in de jaren ’70 snel af. In 1975 verkocht Fiat nog 100.511 auto’s aan Amerikanen, in 1982 nog maar 14.113 stuks. In 1983 hield het merk het voor gezien.

De nieuwe terugkeer naar Amerika: 2009-

Met nieuw Elan en Chrysler vers in de pocket achtte Sergio Marchionne de tijd rijp voor een nieuwe poging op het continent waar hij geboren is. De 500 leek ideaal te zijn voor Amerika toen de benzineprijs weer de pan uit was gerezen en niemand nog een full-size SUV durfde te kopen. Doch die situate bleek uiteindelijk van zeer tijdelijke aard. En ook de enorm verliesgevende 500e is niet bepaald een schot in de roos. Fiat verkoopt nu de 500, 500e, 500L, 500X en 124 in Amerika, maar de verkopen zijn dit jaar met 44 procent teruggelopen. Zonder nieuwe producten in de pijplijn die het tij kunnen keren, lijkt de geschiedenis zich dus te herhalen.