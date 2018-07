Waarom Fiat-medewerkers tegen de komst van CR7 zijn

Wat? Zijn we op Voetbalzone.nl beland?

Uiteraard kent iedereen Cristiano Ronaldo. Voor wie onder een steen gelegen heeft, een kleine toelichting van een groots sportman. De zoon van een zuipschuit uit Madiera bleek een zeer getalenteerd voetballer. Al in 2002 brak hij door bij ‘het eerste’ van Sporting Clube de Portugal. Vervolgens maakte hij de overstap naar Manchester United. Onder de leiding van Alex Furgeson (een Schotse succestrainer) groeide Ronaldo uit tot een absolute vedette. In 2009 nam Real Madrid (dat zijn alleen maar met vedettes speelt) de Portugees over voor 91 miljoen euro. Daar schoot hij alle records aan flarden. Details zullen we je besparen, maar één feitje spreekt boekdelen. Van de 292 wedstrijden die Cristiano heeft gespeeld, scoorde hij 311 keer. Op dit moment lijkt zijn carrière bij Real Madrid te stagneren en ligt een transfer in het verschiet.

Zo komen we uit bij ‘zuiver’ autonieuws. Ronaldo wordt namelijk in verband gebracht met Juventus. Naar verluidt zijn de Italianen bereid om 100 miljoen euro transfergeld te betalen voor CR7. Daarboven komt nog een salaris van 30 miljoen euro, waardoor er in totaal 220 miljoen euro is gemoeid met de transfer. Deze ontwikkelingen zijn niet in goede orde ontvangen door de medewerkers van Fiat. De grootste autofabrikant van Italië is voor een deel eigendom van de familie Agnelli (29,18%), terwijl dezelfde familie voor 63,77% eigenaar is van Juventus.

Volgens het altijd goed geïnformeerde Sport Mediaset, heeft Fiat aangeboden om Ronaldo in te lijven als ambassadeur voor het merk. Dit zet aan tot kwaad bloed bij de Fiat-medewerkers. Zoals bekend gaat het niet al te best met Fiat Chrysler Automobiles. Zo schijnen de medewerkers van Fiat in de Pomigliano-fabriek al 10 jaar geen loonsverhoging gehad te hebben, ondanks meer dan 10 procent inflatie. Volgens Gerardo Giannone (een medewerker van Fiat) is het mogelijk om met het geld voor Ronaldo alle medewerkers 200 euro per maand loonsverhoging te geven. Fiat geeft jaarlijks 126 miljoen euro uit aan sponsoring, waarvan 26,5 miljoen voor Juventus.

Op zich is de move van Juventus wel te begrijpen. Cristiano Ronaldo is namelijk al 33 jaar oud, wat relatief oud is voor een aanvaller. Het strookt wel met de visie van Fiat, als je kijkt naar. het huidige modelgamma van de merken in hun portfolio. Ze houden daar nu eenmaal van overjarige modellen.