Alle huidige smaakjes van de Porsche 911 (992) op een rij

Kunnen wij orde in de chaos scheppen als het gaat om het Porsche 911 (992) gamma? Proberen kunnen we altijd.

Gisteren mochten wij kennis maken met de Porsche 911 S/T. Dit wordt waarschijnlijk het laatste smaakje 911 voordat Porsche de 992 van een update (facelift) voorziet. Het is een mooi snoepje om mee af te sluiten, maar het gamma wordt zo wel erg druk.

Porsche 911 (992) gamma

Kijk, we snappen best dat de Porsche 911 dé Porsche is. We snappen ook dat Porsche de 911 historisch altijd van vele versies heeft voorzien en als het werkt, waarom niet? Maar aangezien collega Machiel al duidelijkheid moest creëren over wat de S/T nou doet om 135.500 euro duurder te zijn dan een GT3 Touring. En dat zijn niet de enige twee smaakjes waar je wellicht de meerwaarde niet van begrijpt.

Orde in de chaos

Tijd voor ons om ze eens op een rijtje te zetten. We gebruiken hiervoor alle modellen die je nu kunt bestellen als het aan de website van Porsche ligt. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de 911 Sport Classic, waarschijnlijk omdat alle 1.250 stuks al verkocht zijn.

911 Carrera

385 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 4,2 seconden

293 km/u

1.505 kg

174.000 euro

De basis der 911-bases is de 911 Carrera. De klassieker, eigenlijk. De geschiedenis van de Carrera kent zijn roots in het prille begin van de 911 en je kon er bij elke generatie donder op zeggen dat de 911 Carrera de meest basale versie was. Anno 2023 betekent dat wel dat de zescilinder een turbo heeft, waardoor je 385 pk tot je beschikking hebt. Deze worden in de Carrera zonder toevoegingen over de achterwielen gestuurd. De 992 Carrera werd onthuld in 2019, inmiddels al weer vier jaar geleden, zonder grote wijzigingen. Hoog tijd voor die update, dus.

911 Carrera S

450 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 4,2 seconden

308 km/u

1.480 kg

187.800 euro

We zeggen ‘zonder toevoegingen’, want alleen de 911 Carrera al kent zes varianten. De eerste is de S. Dan voert Porsche de motor op naar 450 pk en kun je ineens 300 km/u met je 911. Ook snoept Porsche wat essentiële kilogrammen van het leeggewicht af. Wel een nadeel: sprinten gaat niet sneller met de S dan met de normale.

911 Carrera 4

385 pk

Vierwielaandrijving

0-100 in 4,2 seconden

291 km/u

1.555 kg

182.600 euro

Even terug naar de basis-Carrera, want het volgende smaakje is de Carrera 4. Dat is eigenlijk heel simpel: de 385 pk sterke basis-Carrera krijgt dan vierwielaandrijving. Liefhebbers zouden dat ietsje minder puristisch noemen, maar het maakt de 911 wel ietsje voorspelbaarder. Overigens hoef je het niet te doen vanwege de sprinttijd, die is namelijk identiek aan de Carrera en S.

911 Carrera 4S

450 pk

Vierwielaandrijving

0-100 in 4,2 seconden

306 km/u

1.530 kg

197.000 euro

Wat krijg je als je Carrera 4 en Carrera S combineert? Juist, de Carrera 4S. We zeiden al dat we orde in de chaos proberen te scheppen en eigenlijk is het best logisch allemaal. Wederom dezelfde sprinttijd, wat voor 450 pk én vierwielaandrijving best een beetje vreemd is. De optische verschillen tussen Carrera, S, 4 en 4S zijn overigens minimaal, ons devies is om de badge op de achterkant goed te controleren.

911 Carrera T

385 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 4,5 seconden

291 km/u

1.470 kg

184.700 euro

Dan gaan we toch weer even terug naar de basics. Want stiekem het leukste smaakje van de 911 Carrera is de 911 Carrera T. Ook deze variant kent een lange historie als de ‘gefocuste’, puristische zo je wil, versie van de 911 Carrera. Ietsje lichter vanwege bijvoorbeeld het ontbreken van een infotainmentscherm en geluidsisolatie her en der, al is het infotainmentscherm wel een gratis optie. Achterwielaandrijving, lager gewicht, wel een lagere sprinttijd dit keer maar qua prijs wel lekker onderaan het gamma. Ook de Carrera T verschilt optisch nauwelijks van zijn broers, al kun je een zijstreep met Carrera T erop bestellen.

911 Carrera GTS

480 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 3,4 seconden

311 km/u

1.510 kg

209.700 euro

De 911 Carrera GTS kun je het beste zien als de overbrugging tussen Carrera en Turbo. Qua Carrera zit ‘ie bovenaan het gamma. De hoogste topsnelheid, de kortste sprinttijd en het meeste pk. Optioneel kun je hem zelfs krijgen met race-ready centerlock-velgen, met één grote centrale bout zoals op een raceauto. Optisch is een GTS te herkennen aan het standaard Sport Design-pakket met zwarte licht- en raamomlijsting en dus die velgen. Ook al kun je standaard velgen met vijf bouten bestellen.

911 Carrera 4 GTS

480 pk

Vierwielaandrijving

0-100 in 3,3 seconden

309 km/u

1.560 kg

219.800 euro

De Carrera 4 GTS is dan weer erg voorspelbaar: de GTS maar dan met vierwielaandrijving. Dat levert de laagste sprinttijd voor een Carrera op, maar je levert wel 2 km/u topsnelheid in. En dat voor 10.000 euro extra.

911 Edition 50 Years Porsche Design

480 pk

Vierwielaandrijving

0-100 in 3,5 seconden

307 km/u

1.650 kg

268.500 euro

Er is momenteel een speciale editie te koop van de 911. De Targa Edition 50 Years Porsche Design. Eigenlijk zegt die naam alles al: Porsche Design, de tak van Porsche die alle (peperdure) horloges en smartphonehoesjes ontwerpt en verkoopt, bestaat al sinds 1972 en dus kwam vorig jaar dit actiemodel op de markt. Nu niet heel relevant meer dus, maar je mag hem nog bestellen voor een flinke meerprijs. Technisch is dit ‘gewoon’ een 911 Targa 4 GTS en je kan alleen kiezen tussen zwart en metallic zwart als exterieurkleur. Wel krijg je een speciale ‘Porsche Design’ zijstreep.

Coupé, Cabrio, Targa

Op zich is zeven varianten van de 911 nog te overzien. Waar het qua versies even een beetje explodeert is als je je bedenkt dat je drie keuzes hebt voor elk model. Coupé, tevens de variant die we bij elke Carrera als maatstaf hebben gepakt. Cabriolet, dan krijg je een stoffen klapdak dat volledig kan verdwijnen. En Targa, een historische variant van de 911 die ook half dakloos is. We zeggen half, want het gedeelte achter de bestuurder met rolbeugel blijft omhoog ook met het dak open. In de meeste gevallen betaal je zo’n 20.000 euro extra voor de Cabriolet- en Targavariant.

911 Turbo

580 pk

Vierwielaandrijving

0-100 in 2,8 seconden

320 km/u

1.640 kg

286.700 euro

Dan de Turbo. Eveneens een zeer historische variant, iedereen herinnert zich de ‘930’ Turbo met de walvisstaart-spoiler nog wel. Om iets meer onderscheid te creëren in de moderne wereld is de 911 Turbo de 911 die je moet hebben voor de ultieme sprinttijden. Te allen tijde vierwielaandrijving, een opgevoerde versie van de platte zescilinder die nu volgens Porsche 3.8, maar eigenlijk 3.7, liter groot is. In de basis-Turbo krijg je dan 580 pk en met 2,8 seconden naar de 100 een pijlsnelle acceleratie. Optisch is een 911 Turbo veel breder gebouwd, is het ontwerp van de voor- en achterbumper anders en krijg je grote koelsleuven in de zijkant. Ook zijn centerlock-velgen nu standaard.

911 Turbo S

650 pk

Vierwielaandrijving

0-100 in 2,7 seconden

330 km/u

1.640 kg

320.100 euro

De extreme variant van de Turbo heet Turbo S en die lijkt veel gekozen te worden. Dat terwijl je 35.000 euro extra betaalt voor veel meer pk, maar je schiet er maar 0,1 seconde mee op op de sprint. Voor extreme getallen zoals de krachtigste én snelst sprintende 911, alsook die met de hoogste topsnelheid, moet je de Turbo S dan weer wel hebben.

911 GT3

510 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 3,9 seconden

320 km/u

1.418 kg

276.300 euro

Dan de versies die je moet hebben voor de betere circuitdagen. De 911 GT3 is nog niet een eeuwenoud recept, maar de versie behoeft weinig uitleg. Vooral de motor baart opzien: een speciale 4.0 liter grote zescilinder zorgt voor een toerenbereik tot wel 9.000 toeren per minuut. Met de GT3 koop je 510 pk en enkel op de achterwielen met een laag leeggewicht en vele upgrades die je nodig hebt voor het circuit. Niet in de laatste plek een grote achtervleugel die met zwanennek-bevestigingen is bevestigd, wat laat zien dat Porsche altijd experimenteert met aerodynamica. Je mag kiezen tussen de pijlsnel schakelende PDK-bak of een speciaal voor de GT3 ontwikkelde handbak.

911 GT3 Touring Package

510 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 3,9 seconden

320 km/u

1.418 kg

275.700 euro

De 911 GT3 Touring Package kennen we eigenlijk pas sinds de 991-generatie. Hij vindt zijn origine eigenlijk in de 911 R, een speciale versie die Porsche zeer gelimiteerd hield. Porsche was niet blij met het feit dat de 911 R eigenlijk de ultieme 911 was, maar door zijn limitering en waardes vooral binnen werd gehouden om hem te ‘flippen’. De 911 GT3 Touring Package was exact hetzelfde recept: een GT3 zonder achterspoiler, om meer stuurmansauto en minder circuitmonster te zijn. Dat recept bleek rijp voor de 992 en je kan hem nog steeds kiezen.

911 GT3 RS

525 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 3,2 seconden

296 km/u

1.450 kg

350.900 euro

Dat experimenteren met aerodynamica voert Porsche op naar standje 11 met de 911 GT3 RS. De hele auto zit vol met aerodynamische onderdelen die ervoor zorgen dat er extreem veel downforce gegenereerd wordt. Niet in de laatste plaats een gigantische achtervleugel die ook nog eens als een soort DRS-systeem in hoogte kan veranderen. Daar de GT3 RS enorm snel sprint, is de topsnelheid niet belachelijk veel hoger dan een basis-Carrera. Topsnelheid heb je op de meeste circuits toch niet nodig, aerodynamica om de bochten door te komen des te meer.

911 Dakar

480 pk

Vierwielaandrijving

0-100 in 3,4 seconden

240 km/u

1.605 kg

306.100 euro

Nu we het er toch over hebben: de 911 met de laagste topsnelheid is de 911 Dakar. Deze versie richt zich eens niet op circuits, stuurmanswegen of drag strips. Nee, de 911 Dakar grijpt terug naar het rallyverleden van Porsche. De Dakar is verhoogd, je krijgt er offroad-banden en allerlei onderkantbescherming bij en de basis is ‘slechts’ een 480 pk sterke Carrera 4 GTS. Het is de meest unieke 911 en ook één van de duurste, maar dan heb je wel iets speciaals.

911 S/T

525 pk

Achterwielaandrijving

0-100 in 3,7 seconden

300 km/u

1.380 kg

411.200 euro

En dan naar het nu. De 911 S/T is hoogstwaarschijnlijk de allerlaatste 911 voor de update en zoals gezegd lijkt het in eerste instantie een Touring Package met wat kleine extra’s. Laat dat je niet misleiden: dit is de lichtste 911 en gedeeld te krachtigste natuurlijk ademende 911 met dank aan de motor van een GT3 RS. En dat alles met een handbak. Dat heeft wel een prijs: het is veruit, maar echt veruit de duurste 911, dus je moet goed weten waar je aan begint. Wanneer je twijfelt of je een 911 S/T hebt gespot alvorens je hem op Autoblog Spots uploadt: hij lijkt op een Touring Package, maar dan met een subtiele gurney-flap als achterspoiler en een aerodynamisch ontworpen gedeelte achter het voorwiel.

En dat zijn alle versies die je momenteel in Nederland kunt bestellen van de Porsche 911 992. Welke zou jij nemen? Wij horen het graag van je in de comments.