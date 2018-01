Renault-Nissan baas: “vergeet VAG, wij zijn de grootste”

Pikante gast, die Carlos.

De kracht van goede journalistiek is dat je mensen dingen kunt laten zeggen die ze misschien niet willen zeggen. Gelukkig hoefde persbureau Reuters hier vrij weinig voor te doen, want de topman van Renault-Nissan deed al het vuile werk al voor hen. Tijdens een parlementaire hoorzitting in Parijs reageerde hij namelijk op de jaarcijfers van Volkswagen. Hieruit blijkt dat Carlos Ghosn overtuigd is dat zijn bedrijf de grootste is, in plaats van hun Duitse rivalen.

Ghosn zegt te twijfelen over de jaarcijfers van hun concurrenten, omdat de Duitsers zware voertuigen in de aantallen hebben verwerkt. De Renault-Nissan baas kondigde zelf aan 10.6 miljoen auto’s te hebben verkocht, tegenover 10.74 miljoen voor Volkswagen. Carlos zegt echter overtuigd te zijn dat zij officieel meer auto’s hebben verkocht, wanneer er 200.000 zware MAN en Scania vrachtwagens van het totaal worden afgetrokken.

“The (Renault-Nissan) alliance, with more than 10.6 million light private and commercial vehicles sold in 2017, is the premier global automobile group. That has just been confirmed after Volkswagen this morning announced its sales of 10.74 million, including 200,000 heavy trucks, which we do not include in our statistics. There can be no further discussion on who is now top.”

Als we de retoriek van Ghosn volgen, zien we dat Renault-Nissan, die tevens Mitsubishi redde, inderdaad de betere van de twee is. In dit geval gaat het om 10.6 miljoen verkochte auto’s van Renault-Nissan, tegenover 10.54 voor Volkswagen. In hoeverre hun eigen cijfers dan weer kloppen is een heel ander verhaal, maar als we Ghosn mogen geloven hebben zij over de cijfers niet gelogen.

Renault-Nissan heeft afgelopen jaar een flinke sprong gemaakt ten opzichte van het voorgaande jaar, waar het 9.96 miljoen verkopen registreerde. Toentertijd ging Volkswagen met 10.3 miljoen aan kop, met Toyota en hun 10.2 miljoen verkochte auto’s nauw op de hielen.

