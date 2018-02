BPM steeds groter probleem voor autobranche

In 2017 werd er meer geld aan nieuwe auto's uitgegeven dan ooit eerder in ons land, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Het gaat lekker met de autobranche in Nederland. Kocht je een nieuwe auto afgelopen jaar, dan liet je daar gemiddeld €31.498 voor achter bij de dealer. Dat is een forse stijging en een all-time record voor de autobranche. De oorzaak: we kochten meer auto’s, duurdere auto’s én we betaalden meer BPM. En dat is best vreemd, want de BPM zou juist flink afgebouwd moeten worden.

Belangrijkste oorzaak voor de stijging is dat de particulieren meer uitgeven. De consument gelooft weer een beetje in de economie en durft dus centen te spenderen. De gemiddelde particuliere koper gaf afgelopen jaar €29.596 uit aan een nieuwe auto, €6.324 meer dan tien jaar geleden. Het zal jullie niet verbazen dat die vermaledijde crossovers met name in trek zijn. En dan met name de kleintjes uit het L-segment. Het is geen lastig rekensommetje: geld voor nieuwe auto’s zit niet bij de jeugd maar bij de oudere Nederlanders. Van de particulier verkochte auto’s bestaat 31% uit compacte SUV’s / crossovers. Maar liefst 70% van de kopers van een compacte SUV / crossover is ouder dan 55 jaar.

Opmerkelijk: bij de zakelijke aankoop van nieuwe auto’s daalde de gemiddelde aanschafprijs. Tien jaar geleden werd er gemiddeld nog €34.596 aan een nieuwe zakelijke auto uitgegeven. Dat was niet meer dan €33.574 gemiddeld in 2017.

Ondertussen steeg de gemiddeld betaalde BPM op auto’s van €3.927 naar €4.620, een opmerkelijke waarde omdat staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat de BPM juist flink omlaag moet. Dit om de concurrentie met omliggende landen weer enigszins op orde te kunnen krijgen. De BPM op auto’s wordt berekend op basis van CO2-uitstoot. Een nieuwe auto stoot gemiddeld weer meer CO2 uit. Dit is onder andere het gevolg van andere bijtellingsregels. Het is niet langer voordeliger om te rijden in een (plug-in) hybride auto die, op papier althans, minder CO2 uitstoot. Ook de eerder genoemde populariteit van compacte SUV’s / crossovers levert zijn bijdrage aan het stijgen van de gemiddelde CO2-uitstoot van een nieuwe auto.

