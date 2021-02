Deze MotoGP-coureur sloeg een stoeltje in de Formule 1 af - Autoblog.nl

Vijftien jaar geleden werd deze MotoGP-coureur een stoeltje in de Formule 1 aangeboden, maar hij koos er zelf voor om die niet te nemen.

Voor zekerheid kiezen en aan de top blijven van de MotoGP, of de overstap maken naar de koningsklasse van de motorsport? Die keuze kreeg Valentino Rossi in 2006 aangeboden, schrijft Motorsport.com. Hij testte dat jaar in Valencia met Ferrari’s Formule 1-auto, waar hij volgens toenmalig Ferrari-president Luca di Montezemolo goede prestaties neerzette. “Hij reed goed, maar het ontbrak hem vooral aan continuïteit. Maar hij had wel veel potentie en verlangen”, zegt di Montezemolo.

Zijn prestaties waren zelfs zo goed, dat Ferrari hem een stoeltje aanbood. Een contract bij Ferrari bood in die tijden nog een goede kans op succes. Je zou denken dat iedereen zo’n contract zou ondertekenen, hoe goed je het elders ook doet. De geruchten dát Rossi toen zou tekenen waren ook zo sterk, dat zijn MotoGP-team Yamaha al een opvolger voor hem had getekend voor het geval dat hij inderdaad naar de Formule 1 zou gaan.

Toch tekende Rossi niet. Waarom niet? Omdat di Montezemolo hem geen contract aanbood om voor Ferrari te gaan rijden, maar hem bij Sauber wilde laten rijden. Sauber was in die jaren zeker geen slecht team, maar een Ferrari was het ook niet. Hij zou dus de zekerheid van de winst bij MotoGP opgeven voor een vierde of vijfde plek als Formule 1-coureur, zegt di Montezemolo. Hij was echter ‘verstandig’, zegt di Montezemolo zelf, en koos daarom voor de MotoGP.

Achteraf gezien kunnen we wel stellen dat dat de juiste keuze was van Rossi. Na 2006 werd hij nog twee keer wereldkampioen voor Yamaha in de MotoGP. Sauber werd in 2007 wel tweede bij de constructeurskampioenschap. Maar hun destijds beste coureur Nick Heidfeld wist het ‘slechts’ tot de vijfde plek te schoppen. Ook is het maar de vraag of hij later wél nog bij Ferrari had mogen rijden. En het is niet alsof de MotoGP-coureur later nooit meer in een Formule 1-auto heeft kunnen rijden…