Valentino Rossi: Wist jij dit al over #46?

Na alle speculaties hoog tijd om wat feiten naar boven te halen over Valentino Rossi

Afgelopen dinsdag maakte Yamaha bekend dat het contract van Maverick Viñales verlengd werd voor 2021 én woensdag gaf het fabrieksteam aan dat ook Fabio Quartararo volgend jaar deel mag gaan uitmaken van het team. De stoeltjes van het Yamaha Factory Racing MotoGP team voor 2021 lijken dus gevuld. Wij blikken terug op de successen van ‘the Doctor’ en delen een aantal leuke weetjes. Tot Valentino Rossi meer bekend maakt zien we Rossi 8 maart gewoon op het circuit van Qatar bij de aftrap van het nieuwe seizoen.

Dit jaar beslist Rossi of hij zijn carrière na 2020 nog wilt voortzetten. Medio 2020 neemt hij DÉ beslissing. Stoppen zou met een leeftijd van bijna 42 jaar geen vreemde stap zijn. Mocht Valentino Rossi toch door willen gaan met racen heeft Yamaha al een YZR-M1 aangeboden. Hoog tijd om eens terug te blikken op de hoogtepunten van #46! Het maakt niet uit in welke klasse Rossi ging rijden, hij boekte altijd snel succes. Toen de 500cc klasse werd omgedoopt tot MotoGP won hij de laatste 500cc race. Vervolgens mocht hij ook de eerste MotoGP titel achter zijn naam zetten.

Hoogtepunten

1979: Rossi is geboren op 16 februari

1981: Op 2-jarige leeftijd kwam Rossi voor het eerst in contact met motoren

1991: Rossi ging, naast karten, nu ook op minibikes rijden en won 16 regionale wedstrijden

1993: Rossi ging 125cc rijden

1994: Rossi werd kampioen tijdens Ccmpionato Italiano Sport Production

1995: Rossi was naast Italiaans nu ook Europees kampioen

1996: Rossi nam deel aan het wereldkampioenschap wegracen

1997: Rossi werd wereldkampioen wegracen 125cc

1998: Rossi werd 2e in het wereldkampioenschap 250cc-klasse

1999: Rossi werd wereldkampioen in de 250cc klasse

2000: Rossi maakte de overstap naar 500cc en werd 2e

2001: Rossi werd wereldkampioen in de 500cc

2002: Rossi won allereerste MotoGP kampioenschap

2003-2005: Rossi bleef MotoGP kampioen

2005: Er verscheen een autobiografie van Rossi

2006: Rossi werd tweede in de MotoGP op een YZR-M1

2007: Rossi’s spectaculairste race: vanuit de 11e plaats versloeg hij Casey Stoner en Nicky Hayden tijdens de TT van Assen

2009: Tijdens de TT Assen krijgt Rossi zijn 100e GP zege

2011-2012: Rossi maakte zonder succes overstap naar Ducati

2013: Rossi begint zijn eigen motorteam in de Moto3 klasse

2019: Rossi wisselt van voertuig met Hamilton, Rossi crasht niet, Hamilton wel

Rossi-weetjes

In zijn geboortedorp Tavullia geldt een snelheidslimiet van 46 km/u. Dat nummer is trouwens een eerbetoon aan Rossi’s vader Graziano die met hetzelfde nummer heeft geracet. Naast #46 prijken er ook een zon en woeste maan op de helm van the Doctor. De zon staat voor zijn vrolijke karakter en de woeste maan voor zijn passie voor snelheid. Rossi stapt altijd langs dezelfde kant de motor op en af.

In 2013 lanceerde Vespa de 46, een eerbetoon aan het jaar waarin de Italiaanse scooterfabrikant voor het eerst een scooter op de markt bracht. Maar hey, 46 is in Italië van Valentino, dus dat model kon vervolgens als 946 door het leven. Want niets mag in de weg staan van de ’46’ marketingmachine..

Zal de 42-jarige legende het circuit achter zich laten en na het aankomende seizoen voor de laatste keer afstappen of denken jullie dat hij gebruik gaat maken van het aanbod van Yamaha?

foto’s: Yamaha