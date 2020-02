Red Bull: “Salaris Verstappen maakt komst Vettel lastig”

De contractonderhandelingen zijn bij deze geopend?

Enigszins verrassend maakte Red Bull Racing eerder dit jaar bekend dat Max Verstappen een nieuw contract heeft getekend. De Nederlander blijft nu tot en met 2023 aan de renstal verbonden. Het was natuurlijk niet verrassend dat de Oostenrijkers Max wilden houden. Immers is de Nederlandse coureur zoals je op bovenstaande kan zien ijskoud de beste.

Dat Max nu al bereid was te tekenen is opvallender. Immers dacht men in de paddock dat de topcoureurs door de nieuwe budgetcap carte blanche hadden om nog exorbitantere salarissen te vragen dan in de afgelopen jaren het geval was. Er was dus gevoelsmatig geen noodzaak voor VER om haast te maken. Leclerc heeft echter hetzelfde gedaan bij Ferrari. Alleen oude rot Hamilton lijkt voorlopig door te spelen voor de hoofdprijs. Lil’ Lewis zei op het laatste moment nee tegen een contractverlenging van twee jaar en wil nu vijf jaar hebben voor -wait for it- 60 miljoen Dollar per annum.

Mocht Lewis slagen in zijn opzet, dan zullen Max en Charles zich nog weleens achter de oren krabben. Maar vooral voor Max geldt dat hij natuurlijk ook niet bepaald op een houtje hoeft te bijten. De Nederlander gaat bij Red Bull tientallen miljoenen per jaar opstrijken, zeker als er ook nog eens puike resultaten geboekt worden op de baan. Helmut Marko geeft zelf ook toe dat hij de knip flink opengetrokken heeft voor Max. Volgens hem was dat noodzaak: hij was er namelijk van overtuigd dat Mercedes ook zat te azen op de diensten van Max Emilian. Dus moest hij snel en daadkrachtig handelen.

De forse uitgavenpost heeft mogelijk wel zijn weerslag op de bezetting van het tweede zitje bij het team. Die wordt inmiddels ingevuld door Alexander Albon. Of de Britse Thai goed genoeg is om het zitje te houden is echter nog maar de vraag. In de tweede helft van vorig seizoen werd AA23 over het algemeen vrijwel net zo overtuigend gedeklasseerd door MV33 als PG10 in de eerste helft van het seizoen.

De kristallen bol van menig journo voorspelt dat Red Bull binnen afzienbare tijd op zoek gaat naar een andere coureur. Daarbij zoemt inmiddels ook vaak de naam van Sebastian Vettel rond. De Duitser gaat zijn laatste contractjaar bij Ferrari in en is een dure kracht voor de Italianen. Of er nog toekomst is voor de Duitser bij het springende peerd nu Leclerc daar goed in het zadel zit, is twijfelachtig. Verandering van spijs zou weleens goed kunnen zijn voor Vettel vinden velen. Een terugkeer naar het oude nest zou in dat opzicht niet gek zijn.

Red Bulls Helmut Marko ziet dit echter niet snel gebeuren. De man die over de rijdersbezetting gaat bij team rode stier is nog altijd goede vrinden met ‘Seb’. In een interview met Motorsport.com geeft Helmut echter aan dat Vettel én Verstappen hun gewenste salarissen betalen lastig zal worden. Dit nog naast de uitdaging die ‘twee kopmannen in een team’ met zich meebrengt:

Na de nieuwe verbintenis met Verstappen kan ik me niet zo goed voorstellen dat we weer gaan voor twee kopmannen in het team. Alleen op financieel gebied zou dat al erg lastig worden.

Hierbij vult Marko natuurlijk wel voor Vettel in wat zijn salariseisen zouden zijn. Wellicht wil Vettel als hij weer verslagen wordt door Leclerc wel de ‘Kimi-rol’ spelen voor minder geld. Zo ja, dan kan de Duitser dat eventueel ook bij Ferrari doen, mits de Italiaanse druiven op dat moment niet verzuurd zijn. Een ding is duidelijk, zelfs nu twee van de drie grote mannen zichzelf gecommitteerd hebben aan hun teams, blijft er nog genoeg over om te speculeren met betrekking tot de rijdersbezettingen van 2021.