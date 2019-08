RDW begaat pijnlijke fout met Porsche Cayenne-registratie

Wel scherp blijven jongens.

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat is nu eenmaal zo. Het is echter bijzonder vervelend wanneer een fout niet terug kan worden gedraaid. Bijvoorbeeld in het geval van een autoregistratie bij de RDW.

Met het op kenteken zetten van een auto worden diverse gegevens in het systeem van de RDW gezet. Het merk, het model, de kleur van de auto, het vermogen, hoe het zit met eventuele vorige eigenaren en ga zo maar door. Het komt zo nu en dan voor dat er een foutje wordt gemaakt. De catalogusprijs klopt niet met de daadwerkelijke prijs, of de kleur is zwart en de RDW ziet het als blauw.

Het zijn geen wereldrampen, maar wie fan is van een kloppende administratie zal zich ongetwijfeld ergeren als er fouten worden gemaakt. Een kersverse eigenaar van een Porsche Cayenne Turbo kan meepraten met dit onderwerp. De SUV uit 2004 is geïmporteerd naar ons land en eerder deze maand op kenteken gezet.

De RDW heeft een fout gemaakt met de registratie. Het kenteken ZT-741-S spreekt over een ‘Porsche Cayenne Tutbo’. Dat laatste had uiteraard Turbo moeten zijn. Een irritante fout, want de naam Tutbo kleeft nu wel aan de auto. Volgende keer toch maar een extra bakje koffie voor de betreffende RDW-medewerker. En de spellingscontrole even aanzetten.