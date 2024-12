Vergeet de Valkyrie, Aston Martin Valhalla is hier

De praktischere Aston Martin Valhalla is eindelijk officieel!

Hartstikke leuk natuurlijk, die brute Valkyrie met zijn atmosferische V12. Maar voor het praktische is deze hypercar net een beetje té hardcore. Het geluid zo hard in de cabine dat je een koptelefoon op moet ter bescherming bijvoorbeeld. Nee, de Aston Martin Valhalla is eigenlijk het meer praktische product. Nog steeds bizarre looks, maar een meer bruikbare aandrijflijn.

Het was het jaar 2019 dat Aston Martin met een reeks bizarre concepts de show steelde tijdens de autosalon van Genève. Uiteindelijk bleek het financieel allemaal niet zo haalbaar als gedacht en sneuvelden enkele projecten. Twee van die brute concepts hebben het in elk geval tot het productiestadium gehaald. Eerst de Valkyrie en nu is het de beurt aan de Aston Martin Valhalla.

V8 + drie elektromotoren

De Valhalla is een middenmotor supercar met een 4.0 liter V8 met twee turbo’s. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de DBX707 is dit een 817 pk sterke motor met een platte krukas. Er zijn ook nog drie elektromotoren, waardoor het bruikbare systeemvermogen uitkomt op 1.064 pk. Twee elektromotoren bedienen de vooras, terwijl de derde motor de achteras voor zijn rekening neemt.

Je kunt nog geen 14 kilometer volledig elektrisch rijden met deze plug-in hybride. Daar ligt dan ook niet de focus. De elektromotoren dienen de V8 om de bereider van maximale performance te voorzien. Ook gebruikt de auto de elektromotor om achteruit te rijden, de versnellingsbak is niet voorzien van een achteruitversnelling om gewicht te besparen. 0-100 km/u doet de Aston Martin Valhalla in slechts 2,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 350 km/u. Het drooggewicht bedraagt 1.654 kg.

In vergelijking met de Valkyrie is het design een stuk rustiger. Toch is het nog steeds een zeer aparte supercar om te zien, vol actieve aerodynamica om je de beste prestaties te geven op straat of op het circuit.

‘Comfortabel’ interieur

In het interieur is het ook wat minder hardcore dan zijn V12 broer. Neem bijvoorbeeld het Bowers & Wilkins audiosysteem, de aanwezigheid van Apple CarPlay en een fraaie afwerking van Alcantara. De carbon kuipstoelen en het F1-achtige stuurwiel maken de Valhalla nog steeds een racer voor op de straat.

Er worden slechts 999 exemplaren gemaakt van de Aston Martin Valhalla. Een prijskaartje is vooralsnog niet gecommuniceerd.