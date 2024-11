Binnenkort rijden we allemaal in elektrische brommobielen

Light Electric Vehicles worden de nieuwe trend.

Je dacht dat iedereen de komende tijd in een crossover en SUV rijdt? Fout. Althans, dat denken de onderzoekers van de RAI Vereniging. Zij voorspellen een heel ander soort dominant autotype in het straatbeeld: de L7e voertuigen, microcars, LEV’s of gewoon elektrische brommobielen.

Volgens de onderzoekers zal het straatbeeld in Nederland flink gaan veranderen. In eerste instantie zouden de kleintjes vooral in de grote steden te zien zijn waarna later ook andere plekken bezaaid moeten zijn met elektrische microcars. Het wordt hierdoor stiller, schoner en gezonder in de Nederlandse steden. Daarnaast helpen de stille brommobielen bij de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de stad.

Niet alleen in Nederland gaat de microcar in trek raken volgens de onderzoekers. Adviesbureau McKinsey becijferde dat dit soort vervoersmiddelen tot 2030 in aantal zullen verzesvoudigen, tot zo’n 30 miljoen voertuig­en wereldwijd. Daar gaan ondernemers ook een steentje aan bijdragen. Naast de kleine personenauto’s zijn er ook bestelautootjes. Die laatste categorie gaat belangrijk zijn in Nederland.

Hoe microcars populairder kunnen worden

De RAI haalt als argument de emissiezones in Nederland aan: ”Tot 2030 voeren dertig tot veertig Nederlandse gemeenten een zero-emissiezone in. Dit leidt ertoe dat het aantal licht elektrische voertuig­en voor goederenvervoer (LEVV’s) de komende jaren naar verwachting sterk toeneemt: tien tot veertig procent van de bestel­autoritten kan worden vervangen door vervoer per LEVV.” Het zou dan met name gaan over pakketbezorging en bevoorrading.

Om de groei van de elektrische bestelbusjes te helpen, moeten er kleine distributiecentra komen vlak buiten de stadscentra. Daar kunnen de busjes opladen en de spullen inladen. Zo’n centrum staat al in Amsterdam en bevindt zich net buiten de ring.

Een laatste manier om de LEV-verkoop een duwtje in de goede richting te geven, zijn nieuwe verkeersregels. Mogen de elektrische brommobielen bijvoorbeeld op de rijbaan of alleen op het fietspad komen? En wat als bijvoorbeeld een Microlino 90 km/u haalt, mag hij dan de snelweg op? Het duurt volgens RAI-voorzitter Frits van Bruggen nog jaren voordat deze regels zwart op wit staan.

Wat is de beste elektrische microcar?

Een tijdje terug testten we welke microcar je het beste kunt hebben. Bekijk de video vooral voor ons oordeel.