Van de Mercedes 300SL moet je afblijven

Wie zit te wachten op de Mercedes 300GTC?

Als we het hebben over een trend in autoland dan kun je niet om restomods heen. Afgelopen Monterey Car Week in Californië stond bol van de projecten. Bedrijven lijken het liefste Porsche beet te pakken. Neem een oud model, maak deze modern en vraag er vervolgens een achterlijke prijs voor. Het verkoopt, dus je kunt het die firma’s niet kwalijk nemen. Je bent origineler met een originele Porsche 964 tegenwoordig.

Mercedes 300GTC

Heeft een auto als de Mercedes 300SL ook een moderne interpretatie nodig? Denk het niet hè. Dit iconische model moet je vooral laten zoals het is. Dat is mijn ongezouten mening dan. Want Saoutchik is het daar niet mee eens en het Franse bedrijf is van plan een Mercedes 300GTC te bouwen op basis van de Mercedes-AMG GT C Roadster.

Saoutchik was een carrosseriebouwer uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Nu komt het bedrijf terug met deze nieuwe creatie. Het merk werd bekend met het aanpassen van Benzen, daar kwamen bijvoorbeeld de 680 S Torpedo en de 500 K Cabriolet uit voort.

In tegenstelling tot al die restomods zal carrosseriebouwer Saoutchik niet een 300 SL slachten om er vervolgens een Mercedes 300GTC van te maken.

De Fransen zijn van plan 15 exemplaren te maken van de Mercedes 300GTC. Over de aandrijflijn is niets bekend, mogelijk pakken ze één van de moderne motoren van Mercedes-AMG. Denk bijvoorbeeld aan de veelgebruikte vierliter V8 met twee turbo’s.

Qua uiterlijk krijgt de 300 SL nieuwe style nieuwe koplampen, grille, chrome accenten, een voorbumper met meer ruimte om lucht door te laten, een achterbumper met een moderne look en tevens een nieuw setje velgen.

De auto is nu digitaal gepresenteerd door middel van een render. Het model gaat écht in productie.