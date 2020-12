Uitslag Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2020 - Autoblog.nl

Wint Max Verstappen vanaf pole de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi?

Na een turbulent jaar en een turbulent F1 seizoen, gaan de snelle jongens van de koningsklasse vandaag nog één keer van start voor de zeventiende race van het seizoen. Zoals inmiddels traditie is geworden, vindt deze plaats in het pittoreske Abu Dhabi, op het Yas Marina Circuit. Deze glimmende betonnen speeltuin van Hermann Tilke, staat sinds 2009 op de kalender en heeft ons sindsdien vooral mooie plaatjes opgeleverd.

Spanning bracht het circuit vooral vanwege het feit dat de race vaak de beslissing in het kampioenschap bracht, zoals in 2010 en in 2016. Voor de rest biedt Yas Marina ons meestal niet de meest inpirerende races op. Maar ach, het heeft wel wat, dat starten bij daglicht en dan een beetje doorkabbelend bij donkerte de race en het seizoen eindigen met vuurwerk op start-finish. Zie het een beetje als het skischansspringen in Garmisch-Partenkirchen: normaal zou je het niet kijken, maar het is wel een lekkere traditie op nieuwjaarsdag.

Bovendien is er vandaag een extra reden om te kijken voor Nederlandse fans, daar Max Verstappen mag starten van pole! Voor de Nederlander is dat de derde keer in zijn nog altijd redelijk prille F1 carrière. Eigenlijk zou het de vierde keer zijn, maar de afgepakte pole van Mexico kunnen we niet mee blijven tellen. Dus vanaf vandaag spreken we af dat we het daar niet meer over hebben. Verder wordt de race vooral spannend voor Racing Point, McLaren en Renault. Zij strijden nog om de plekken drie, vier en vijf in het WK van constructeurs. Dat wordt dus hard knokken voor extra milli’s van Liberty Media.

Start

Verstappen heeft dit jaar niet de beste starts van races gehad, maar dit keer komt hij prima van zijn plek. Goed genoeg in ieder geval om de eerste positie te verdedigen in de korte run naar de eerste knik. Sowieso verandert er weinig aan de posities bij de kop van het veld. De top-8 dendert netjes in stratvolgorde de eerste ronde door. Ocon is de eerste die een plekje wint, hij gaat van P10 naar P9 ten koste van landgenoot Gasly. Het is echter een tijdelijk genoegen, want al snel weet Pierre de orde weer te herstellen.

Verstappen slaat snel een gaatje met de teruggeschroefde Mercedes, zoals Hamilton dat normaal in tegenovergestelde richting pleegt te doen. Daarachter zitten vooral een paar teamgenoten dicht bij elkaar, te weten die van Alpha Tauri, Renault en Ferrari. Uiteraard heeft dit het gebruikelijke geharrewar over de radio’s ten gevolg dat je zou verwachten. Met name Ricciardo is kennelijk weer zijn team aan het vragen of hij niet voorbij Ocon geloodsd kan worden. Gasly pakt het beter aan: hij haalt Kvyat gewoon op de baan in met een mooie move. De Rus heeft het lastig en heeft Stroll ook al moeten laten gaan.

In ronde 9 is er pech voor Perez. Ondanks de nieuwe motor die hem een gridstraf opleverde, gaat de Racing Point super stuk voor de tweede keer in drie races. Gelukkig voor Perez won hij dus de derde race in diezelfde drie races, maar vandaag zit zo’n huzarenstukje er niet in. Perez zet zijn wagen aan de kant en de wedstrijdleiding besluit aanvankelijk voor een virtual safetycar te gaan. Daarop besluiten de meeste coureurs, inclusief Verstappen en de Mercs, de pit op te zoeken.

Het lijkt allemaal wel lekker uit te werken voor MV33, want na de stops heeft hij nog steeds een dikke vijf seconden voorsprong op Bottas. Maar, zoals wel vaker dit jaar, kiest de wedstrijdleiding ervoor nu alsnog een ‘echte’ safetycar de baan in te sturen. Daardoor wordt het veld weer helemaal in elkaar geschoven. Max mag dus opnieuw beginnen met zijn voorsprong opbouwen.

Ricciardo en de Ferrari’s kiezen ervoor niet te stoppen en dat levert hen track position op. Maar daarna blijkt wel dat Ferrari gewoon geen snelheid heeft, vooral niet op de rechte stukken. Sainz gaat Leclerc eenvoudig voorbij en daarna krijgt hij Stroll om zijn oren. Die laatste kan de Monegask nog wel even counteren, terwijl Sainz voor de neus van CL16 voorbij gaat aan Vettel.

Mid Race

Sainz gaat dus lekker, maar kan wel te maken krijgen met een probleempje. De wedstrijdleiding gaat hem namelijk eens grondig onderzoeken. Carlos heeft mogelijk een bekend trucje uitgehaald, dat coureurs wel vaker gebruiken als er double stack pitstops uitgevoerd worden onder safetycar situaties. Als je dan de tweede coureur van je team op de baan bent, is het wel lekker om het veld een beetje op te houden richting de ingang van de pit. Ze mogen je op de baan immers niet inhalen en vervolgens sta je in de pit niet te wachten voor je teammaat terwijl iedereen je daar voorbij prikt. Probleem is alleen: deze handige Harry truc is snoeihard verboten. De FIA gaat dus kijken of Sainz net binnen, of net buiten de lijntjes gekleurd heeft.

Verstappen heeft vooraan het veld ondertussen geen centje pijn. Al rap rijdt hij weer een aantal seconden weg bij de Mercs. Wel roept hij over de radio dat het waarschijnlijk moeilijk wordt om op zijn huidige set hards de finish te halen. Enkele rondes later valt Lil’ Lewis de Nederlander echter bij met exact dezelfde gedachte. Dus dat is ook niet direct aanleiding voor een hoge mate van paniek in de Red Bull pit. In ronde 30 heeft Verstappen zeven seconden te pakken op Bottas, die nog steeds vlak voor zijn teammaat Hamilton rijdt.

Lance Vance Dance jaagt aan de staart van de top-10 al een paar rondes op zijn toekomstig teammaat Vettel, maar bijt zich stuk op de Duitser. Seb is net als Ricciardo op hards gestart en beiden hebben nog geen pitstop gemaakt. Het gedraal breekt de Canadees op, want als een duvel uit een doos gooit Gasly zijn Alpha Tauri brutaal naast de Racing Point. Een ronde later laat PG10 zien aan LS18 zien wat hij beter had moeten doen. Pierre ramt ‘m namelijk ook maar meteen langs de rode Fezza van SV5.

De Duitser wordt daarna een locomotiefje van een trein met Stroll, Ocon en Kvyat. Op de radio roept hij dat hij opgevreten wordt. Leclerc onderstreept het gebrek aan snelheid van de Ferrari door een mooie strijd uit te vechten met…de Williams van George Russell. Nou was het ooit niet zo gek dat een Ferrari vocht met een Williams, maar tegenwoordig is dat niet wat je wil als je de Scuderia bent. Sebastian stopt uiteindelijk maar in ronde 36 en valt terug tot P15, achter Russell en voor Giovinazzi.

Finish

MV33 rijdt op zijn gemakje naar de finish, hoewel hem opeens wel wat kleine problemen opvallen zoals Hamilton dat normaal gesproken vaak heeft. Die voorband blijkt opeens wel erg te vibreren bijvoorbeeld. Dat zal toch niks ergs zijn? Bottas heeft nu tien seconden achterstand op onze held. Hamilton kruipt eerst steeds dichter in zijn staart, maar haakt dan af. Mercedes lijkt het allemaal wel prima te vinden vandaag. Albon blijft trouwens ook in de buurt van de normaal zo oppermachtige Duitse brigade. De Thai rijdt een paar seconden achter Hamilton naar P4.

Vooral daarachter is het spannend voor het goed presterende McLaren en voor Racing Point. McLaren had voorafgaand aan deze race tien punten achterstand op team roze. Nu Sainz is weggekomen met zijn vermeende pitstop-transgressie, stevent de oranje brigade echter af op een blubberdikke puntenscore voor P5 en P6. Na het uitvallen van Perez, zet Racing Point daar alleen de voorlopig negende plek van Stroll tegenover. Daarmee zou McLaren dus gewoon derde eindigen in het WK.

En zo geschiedde. Na een bizar seizoen met een aantal fraaie races, twee bizarre winnaars en een voorspelbare kampioen, dooft het F1 seizoen van 2020 als een nachtkaars uit. Verstappen zal dat terecht een worst zijn, hij pakt toch alweer de tiende F1 zege uit zijn carrière, na een mooie ronde in de kwalificatie van gisteren en een snaarstrakke race. MV33 heeft nu een keer meer gewonnen dan ons aller Valtteri Bottas en sluit het seizoen daarmee af op de best mogelijke manier.

Voor de rest gebeuren er geen heel spannende dingen meer. Alleen team geel laats zich nog een beete gelden. Ocon pakt Stroll in voor P9 en Ricciardo pakt in zijn laatste ronde voor Renault nog de snelste ronde van de race. De twee Mercs gaan naar het podium, Albon komt nog in de buurt van Hamilton, maar die laatste weet daar wel raad mee. Norris en Sainz tikken achter de Red Bulls en Mercs P3 binnen voor McLaren, Ricciardo wordt zevende, voor Gasly, Stroll en Ocon. Kvyat eindigt net buiten de puntjes, voor Raikkonen, die op zijn oude dag gewoon de twee Ferrari’s achter zich houdt in de Alfa.

En dan maar snel over naar de mooie afscheidsboodschappen van de verschillende coureurs, waarna we over kunnen naar de speculaas van de winter en vooral (hopelijk) de seizoensopener van 2021 in maart. Is het al 2021?

Volledige uitslag Formule 1 Abu Dhabi 2020