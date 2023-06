Brabus SL63 heeft een zeer bijzonder interieur

Het interieur van deze dikke Brabus SL63 is echt, eh, ja, bijzonder!

De autoindustrie is altijd aan trends onderhevig. In de aftermarket-scene zie je de trends als eerste aankomen. Matte lak? Die zagen we al rond 2005. Lexus-lampen zagen we een paar maanden nadat de Toyota Altezza c.q. Lexus IS op de markt kwam.

Dus vaak is het wel een voorbode van dat wat gaat komen. Voor nu hebben we samenwerking tussen Brabus en Fostla. De twee slaan namelijk weleens vaker de handen ineen om een toffe auto te bouwen, gek genoeg betreft het altijd een Mercedes-Benz.

Logisch, want Brabus is sinds jaar en dag specialist in Mercedes, alhoewel ze tegenwoordig ook upgrades hebben voor de Porsche 911 Turbo en de Rolls-Royce Ghost.

Saaie exterieurkleur

In dit geval is het geen ‘Benz, maar een Mercedes-AMG. Het gaat namelijk om de Mercedes-AMG SL en daar is geen ‘gewone’ Benz of luxe ‘Mercedes-Maybach‘ van. Van die laatste is het overigens niet ondenkbaar dat ‘ie komt, er was immers ooit ook een Mercedes-Maybach S650 Cabriolet.

Natuurlijk, de auto, de upgrades en de combinatie qua kleuren moet je smaak zijn. Maar om eerlijk te zijn is het eindresultaat heel erg goed gelukt. De exterieurkleur van deze Brabus SL63 is Frozen Anthracite Matte, inderdaad een matgrijze kleur. Het is niet heel sprankelend.

Alle kunststof onderdelen zijn afgewerkt in hoogglans zwart. Dat is eveneens niet spannend, maar het misstaat zeker niet. Ook de verlaging pakjt niet verkeerd uit, want de stance is aanzienlijk beter dan standaard.

Bijzonder interieur Brabus SL63

Daarnaast zijn er twee spijlen in de Panamericana-grille in turquoise. Ook de remklauwen zijn in die kleur afgewerkt, evenals de grille in de zijkant als de diffusor.

Het is een voorbode voor dat wat komen gaat, want het HELE interieur is turquoise. Brabus en Fostla noemen het Tiffany Blue. Het is net alsof of ze een verfbom in het interieur hebben achtergelaten a la Mr Bean in de aflevering ‘Do it yourself Mr Bean’.

De Fostla Brabus SL63 is voorzien van enorm dikke wielen, want het gaat om Brabus Monoblocks Z Platinum met een diameter van 22 inch. 22!!! 20 jaar geleden had de SL55 AMG 18 inch wielen en dat vond iedereen prima. Nu zijn er 22 inch wielen en kijken we er eigenlijk nauwelijks van op.

Om de enorme karrenwielen liggen Continental SportContact 6. Vreemd, want de ‘7’ is al uit en schijnt exceptioneel te zijn. In motorisch opzicht is de 577 pk sterke V8 nog niet aangepast, maar het zal vast niet lang duren voordat Brabus het blok opvoert naar 800 of 900 pk. Nu is het alleen even afwachten totdat de eerste Golfjes en 3 Series een turquoise interieur krijgen aangemeten.

Check hieronder wat @Wouter van de nieuw SL vindt:

Meer lezen? Dit zijn alle moderne AMG-versies van de Mercedes-SL!