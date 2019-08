Van deze brute cabrio met atmosferische V8 moeten er meer komen

De ultieme huurauto!

Soms vraag je je af waarom een fabrikant niet meer uitvoeringen van een bepaald model uitbrengt. Denk aan een Alfa Romeo Giulia Sportwagon. Toevallig heeft FCA nóg zo’n haar in hun gamma, de Dodge Challenger is er enkel en alleen als coupé.

De grote coupé is sinds 2009 in productie. In 10 jaar tijd is er geen cabriolet variant verschenen. Dat is gewoon heel erg vreemd. Zeker als je ziet dat de Ford Mustang Convertible en Chevrolet Camaro Convertible uitstekende verkoopcijfers noteren. Sterker nog, het is knap dat de Challenger beter verkoopt dan de Camaro zónder dat er een cabriolet-variant van is. Dan rijst de vraag: hoeveel Challengers zou Dodge kunnen afzetten als er wél een cabriolet in de showrooms stond?

Welnu, er is dus een showroom waar een Dodge Challenger in cabrio-trim geparkeerd staat. Het betreft een ‘R/T Scat Pack’. Een relatief sobere uitvoering met een brute motor. Je zit op stoffen bekleding, maar er zit wél een V8 in het vooronder. De normale R/T heeft een 5.7 liter motor, maar de ‘Scat Pack’ betekent dat je een grotere motor hebt. Een 6.4 liter V8 met 485 pk (uit de Challenger SRT-8) zorgt voor de aandrijving en voortreffelijke geluidsproductie.

De dealer in kwestie, Keffer Dodge, heeft 3 Challengers naar een vooralsnog onbekende specialist gestuurd om ze te laten ombouwen tot convertible. In sommige gevallen ziet het er heel erg gekunsteld uit. Ok, de foto’s zijn helaas wat korrelig, maar het ziet er erg fraai uit. Bijna alsof het altijd de bedoeling is geweest dat er een cabriolet-versie van de Challenger kwam. Hopelijk zien ze bij FCA hoe goed het staat en nemen ze een soortgelijke auto in productie. FCA kennende zal de Challenger zeker tot 2030 in productie blijven, dus dan kan de cabrio nog een jaartje of toen mee.

