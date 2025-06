Van deze occasion met 406 pk zijn er maar vier in Nederland!

De kleur is een beetje saai, maar verder is dit een hele gave en unieke occasion.

Het heeft twee deuren, een 3,0 liter V6 en vierwielaandrijving, rara wat is het? Dat zul je waarschijnlijk niet zo snel raden, dus we zullen het maar meteen verklappen: een Infiniti Q60! Deze uiterst zeldzame Japanner kwamen we tegen op Marktplaats.

Dat de Infiniti zo zeldzaam is komt niet om dat ‘ie hier niet geleverd is. De Q60 stond namelijk gewoon in de prijslijsten, van 2016 tot 2019. Alle potentiële klanten kochten echter een BMW 4 Serie (of iets anders uit Duitsland), vandaar dat je er bijna nooit eentje ziet in Nederland.

In totaal staan er maar 21 Infiniti Q60’s op Nederlands kenteken, en dit exemplaar is helemaal bijzonder. Deze heeft namelijk de 3,0 liter biturbo V6 die ook in de nieuwe Nissan Z te vinden is. Er staan slechts vier (!) Q60’s met V6 op Nederlands kenteken.

De Q60 was zowel met achterwielaandrijving als met vierwielaandrijging verkrijgbaar, maar in Nederland had de V6 altijd aandrijving op alle wielen. Dat geldt ook voor dit exemplaar, hoewel het geen origineel Nederlandse auto is.

De motor is identiek aan die van de Nissan Z, en de Infiniti Q60 heeft dan ook net zoveel power: 406 pk en 475 Nm. Geen lullige auto dus. Met 1.774 kg is het wel een behoorlijk zware auto. Verwacht dus geen lichtvoetige sportcoupé.

De nieuwprijs van deze auto was €96.046, wat ook verklaart waarom er zo weinig van verkocht zijn. Nu, 59.220 kilometer verder, wordt de auto aangeboden op Marktplaats voor €43.450. Nog steeds een flink bedrag, maar “de liefhebber zal begrijpen dat deze auto zijn geld waard blijft.” Aldus de verkoper.

De echte kenner zal begrijpen dat 43 mille nog lang niet de bodem is voor obscure auto als dit. Onbekend maakt onbemind, zo simpel is het. Maar verder willen we niemand ontmoedigen om deze auto te kopen. Integendeel, het kopen van dit soort auto’s juichen we alleen maar toe.