Youngtimer regeling. Hoe zat het ook alweer? En hoe verder? [VIDEO]

Zakelijke fiscaal aantrekkelijk rijden in een auto van tenminste 15 jaar oud. De youngtimer regeling, maar hoe zit het nou?

Rijden in stijl en al je autokosten kun je nog eens aftrekken van de belasting ook. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de Nederlandse youngtimer regeling maakt het mogelijk. Sinds de invoering, eind jaren ’90, is deze regeling een fiscale lifehack voor slimme ondernemers en autoliefhebbers. Samen met Wouter van Embden, die al jarenlang een van de belangrijkste pleitbezorgers van deze regeling is, duiken we in de werking van deze populaire regeling anno 2025.

Wat is de youngtimerregeling?

De kern van de regeling is simpel: rijd je in een auto van 15 jaar of ouder die op de balans van je onderneming staat en maak je meer dan 500 privékilometers? Dan betaal je bijtelling over de dagwaarde van die auto, in plaats van over de nieuwwaarde. En dat verschil is gigantisch.

Bij een gloednieuwe auto bedraagt de bijtelling 22% van de catalogusprijs. Maar bij een youngtimer geldt een bijtellingspercentage van 35%, echter over een fractie van de oorspronkelijke waarde. Een dikke BMW 7-serie die ooit €150.000 kostte, koop je nu voor €20.000, wat resulteert in een bijtelling van slechts een paar honderd euro per maand. Dat maakt deze regeling aantrekkelijk voor ondernemers met smaak.

Voor wie is de youngtimer regeling bedoeld?

De youngtimer regeling geldt uitsluitend voor auto’s van de zaak. Of je nu een IB-ondernemer (zoals een zzp’er) bent of werkt via een eigen BV. Voor particulieren zonder zakelijke kilometers heeft deze regeling geen toepassing.

De waarde in economisch verkeer

Een belangrijk detail is dat de bijtelling gebaseerd is op de waarde in economisch verkeer. Dat is de reële marktwaarde: wat je nu voor die auto zou krijgen als je ‘m verkoopt. Die waarde kun je onderbouwen met een taxatie of actuele advertentieprijzen.

BTW-correctie: het onzichtbare voordeel

Naast de bijtelling speelt ook de BTW een rol. Autokosten zoals brandstof, reparaties en onderhoud zijn aftrekbaar.

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar omdat je de auto ook privé gebruikt, moet je aan het eind van het jaar een BTW-correctie toepassen.

Voor marge-auto’s (en dat zijn de meeste youngtimers) bedraagt die correctie 1,5% van de nieuwwaarde. Dat kan fors oplopen, maar er is een escape middels de werkelijke kosten methode. Dan bereken je de verhouding zakelijk/privé op basis van je uitgaven, en betaal je alleen BTW over het privédeel. In veel gevallen scheelt dat honderden euro’s per jaar.

De bijtelling mag nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten

Een vaak vergeten, maar belangrijke regel is dat de bijtelling nooit hoger mag zijn dan de werkelijke kosten. Rijd je dus in een auto waarvan de jaarlijkse kosten (verzekering, wegenbelasting, onderhoud, etc.) lager zijn dan de bijtelling, dan mag je die lagere kosten als maximum aanhouden.

Een elektrische auto van vijf jaar oud met lage operationele kosten kan hierdoor ook onder deze regeling vallen – en dat maakt het extra aantrekkelijk voor de toekomst (meer daarover in een ander artikel).

Nadelen? Die zijn er ook

Een youngtimer is vaak een ex-topmodel, maar dat betekent ook: hoge onderhoudskosten, een stevig verbruik en soms beperkte toegang tot milieuzones. Je rijdt misschien goedkoop in fiscale zin, maar goedkoop rijden is niet per se goedkoop leven. Denk aan onderdelen, banden, remmen en vooral: onverwachte defecten.

Onze tip: laat áltijd een aankoopkeuring doen. Een goedkope aankoop kan anders al snel eindigen in een dure hobby.

Tips bij het kopen van een youngtimer

Kies een betrouwbaar merk/model . Duitse sedans zijn populair, maar kijk ook eens naar Japanse alternatieven. Let op de staat van onderhoud. Documentatie is key. Koop liever een wat duurder, goed exemplaar dan een goedkoop project. Je portemonnee zal je dankbaar zijn. Check de dagwaarde goed. Zorg dat je deze kunt onderbouwen voor de Belastingdienst. Let op de BTW-status. Marge-auto’s zijn gunstiger voor de correctie.

Conclusie youngtimer regeling

De youngtimer regeling leeft nog volop in 2025. Het is een slimme manier om als ondernemer voordelig in een luxe auto te rijden, zolang je goed oplet wat je koopt. Toch waait er een politieke wind die de regeling mogelijk gaat veranderen of afbouwen. Tot die tijd? Geniet ervan – en kies verstandig.

Check vooral de video die we maakten over dit onderwerp met Wouter van Embden voor inzichtelijke aanvullingen! Of luister de aflevering als Autoblog podcast op Spotify en Apple Podcasts.