Van deze vijf liedjes word je een wegpiraat

Muziek beweegt je. Soms harder dan is toegestaan.

We kennen het van de grote automerken: een samenwerking met een speakerbedrijf om zo ‘de beste audiokwaliteit’ te realiseren in de auto. Mercedes en ook Porsche hebben een samenwerking met Burmester, Audi doet het nog steeds goed met de Denen achter Bang&Olufsen en ook Harman/Kardon, Focal en Bose krijgen vaak genoeg belangstelling in combinatie met auto’s. Dat is logisch: autorijders hechten veel waarde aan hun stereoset.

We gaven laatst al een bloemlezing over de 15 beste anti-boeteplaten. Het hoeft geen verrassing te zijn dat de muziek die je draait invloed kan hebben op je rijstijl. Waar de ondertoon van de albums in dat artikel juist ervoor zorgen dat je je hoofd koel houdt, zijn er ook nummers die het tegenovergestelde doen.

Moneybarn onderzocht dit, maar zocht voornamelijk naar de vijf grootste of meest bekende boosdoeners. Over het algemeen zijn dat nummers die op hoog tempo gecomponeerd zijn. Kijk, en vooral luister maar.

Don’t Let Me Down – The Chainsmokers (2016)

The Chainsmokers kwamen eerst nog wel eens voor in belachelijke nummers, zoek maar eens het nummer Selfie op. Die stijl paste toch niet echt, dus gingen ze meer de commerciële kant op. In de hitlijsten domineerde nummers die een goede beat combineerden met toffe lyrics. Nummers als Closer, Paris en Something Just Like This (met Coldplay!) markeerden een nieuw hoofdstuk voor het muziekduo. Het nummer Don’t Let Me Down is anders. Wel zang en lyrics, maar voornamelijk de beat als refrein eist de aandacht. En ja, als je hem hard aanzet kan er wat baldadigheid ontstaan.

Chicken Fried – Zac Brown Band (2008)

Dit nummer kwam al zo’n tien jaar geleden uit, maar goede rockplaten worden mooi oud. Typisch Amerikaans, waardoor je eigenlijk gelijk zin krijgt in een dikke Amerikaanse roadtrip. Maar vanwege het tempo dus ook zin krijgt in hardrijden. Minder ideaal, maar wel met een lekker gevoel.

Back in Black – AC/DC (1980)

Het intro van dit nummer zegt genoeg. Iedereen kent het en de echte liefhebbers van rock draaien de plaat het liefst knalhard. Het gros van de AC/DC-nummers had hier kunnen staan, maar Back in Black is op het hoogste tempo gemaakt. Die zou dus volgens de meetmethode de grootste boosdoener zijn van de rockband.

Party in the USA – Miley Cyrus (2009)

Wie had dat gedacht: de dochter van Billy Ray Cyrus timmert lekker aan de weg. Begonnen als actrice in kinderprogramma’s en nu al vele jaren zangeres. De omstreden nummers zoals Wreckingball laten een hele andere kant zien van de Amerikaanse, maar daarvoor maakte ze hele beschaafde muziek. Zoals Party in the USA, met lyrics die bijna iedereen met de geboortedata 1998 tot en met 2005 helemaal uit zijn kop kent. Dat zorgt ervoor dat er tijdens het meezingen niet echt wordt gelet op de weg, kennelijk.

American Idiot – Green Day (2004)

Ondergetekende zette dit nummer op om een impressie te krijgen en ineens kwamen er twee keer zoveel woorden per minuut op het scherm. Green Day staat vooral bekend om ‘gevoelige’ rocknummers zoals Wake Me Up, When September Ends en Boulevard of Broken Dreams. American Idiot is hard met een lekker hoog tempo, waardoor niet alleen typen maar ook autorijden ineens een stuk leuker wordt. We houden je vooral niet tegen om te genieten, maar kijk uit.