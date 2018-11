The rental: AB-lezer huurt een Escalade en is superblij

Persoonlijk denk ik alleen maar aan rapvideo's als ik een Escalade zie, maar er is iemand enorm fan geworden van dit slagschip onder de SUV's.

Laten we hem Eric noemen, wat raar is, want dat is niet zijn naam. Eric werkt echter in de automotive en het is wellicht wat vreemd als hij lovend is over een product wat niet uit zijn stal kom. Eric komt nog wel eens in de Verenigde Staten (op vakantie), als autoliefhebber huurt hij dan natuurlijk iets heel erg Amerikaans. Na een Lincoln Towncar en een Camaro V8 cabrio, was er nu twijfel tussen een Mustang Cabrio en een Escalade. Als je dan de keuze op het rijdende pakhuis laat vallen, terwijl je met zijn tweeën echt niet genoeg beautycases mee neemt om dat ding te vullen, dan kan die natuurlijk ook wel wat tegenvallen.

Maar dat deed de nieuwe Escalade dus niet. Sommige cliche’s zijn waar: zo is de middenarmsteun drie keer breder als die van een Golf. Je zit niet op voorstoelen maar het zijn tronen. Je bent echt altijd de grootste, de King of the Road. Wat dat betreft kan het huren van een Escalade therapeutisch werken voor de wat onzekeren onder jullie. Gewoon een tipje hè, niet lullig bedoelt. De draaicirkel viel dan wel weer mee, dus ook dat hoeft je niet te remmen om een dikke SUV te huren.

De 6,2 liter grote V8 voldoet ook aan de vooroordelen, maar heeft inmiddels wel 420 pk. De bak is ook al niet heel erg ouderwets, want de 10-traps (ja tien) automaat werkt naadloos samen met de V8. De grootste verrassing is dat het vooroordeel dat dikke Amerikanen zuipen, bullshit is. Ze reden 6000 km met een gemiddeld verbruik van 1 op 9,3. Er zat veel Highway bij, maar ook veel stop en go in natuurparken met lekker optrekken om die heerlijke V8 te kunnen horen.

Als het op echt sturen aan zou komen, had Eric beter wel de Mustang kunnen kiezen, maar de Escalade viel niet tegen. Het Magnetic Ride onderstel is zeer comfortabel maar nooit week! Weer zo’n vooroordeel wat niet meer klopt. Dat Amerikanen lui zijn, bleek wel uit de remote start optie: lekker starten met je afstandsbediening en vooral bij een koude start een lekkere startsound. De afwerking is ook fraai, echt hout, overal leer en alcantara. Niet op niveau van de Duitse drie, maar kan zeker wedijveren met the likes of Jaguar en Volvo.

Wellicht nog het allerleukste: als je goed shopt, hoeft zo’n Escalade-achtige niet te de wereld te kosten. Ze huurden bij Hertz in Denver voor 20 dagen, all in voor maar 1100 euro, inclusief tweede bestuurder. Dat is overigens ook onze ervaring bij huren in de Joe Naait Het Steeds: het typische grote Amerikaanse spul zoals pickups, full-size sedans en SUV’s kost maar twee bosjes rughaar en een pakje sjek. Altijd doen dus, de benzine kost natuurlijk ook helemaal niets. Hebben jullie nog mooie ervaringen met huurauto’s?