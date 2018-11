Met deze 15 albums kun je boetes ontwijken

Op veler verzoek, het lijstje waarvan je wist dat 'ie ging komen.

Het leuke van de comment-sectie van AutoBlog is dat we soms weleens willen afwijken van het onderwerp of juist er verder op in gaan. Ondanks dat we de artikelen zo compleet mogelijk maken, blijft er altijd ruimte over om aanvullende informatie ter tafel te laten komen. Waarvoor dank!

Wat een paar keer voorbij kwam is het onderwerp ‘muziek’. Uiteraard komt muziek geregeld voorbij op Autoblog in de vorm van de auto’s van beroemde muzikanten of de rol die de vierwielers spelen in de videoclips. We konden het ons er erg gemakkelijk van afmaken door een lijstje te posten van de 14 gaafste auto’s in videoclips. Een lijstje dat er overigens gewoon nog een keer gaat komen.

Maar muziek is zoveel belangrijker dan dat. Zeker in de auto. Als je aan het rijden bent heb je niet zoveel keuze qua activiteiten. Je moet op het verkeer letten, je auto heel houden en verder kun je vrij weinig. WhatsAppen, alcohol drinken, je Facebook status checken, je baard trimmen (m/v) en een copieuze lunch nuttigen zijn niet aan te raden en in veel gevallen (gelukkig) strafbaar. Wat je wel kan doen, is naar muziek luisteren in je auto. Maar ja, op de radio wordt constant hetzelfde gedraaid en die standaard Spotify-lijstjes ken je op een gegeven moment ook wel.

Daarbij, de muziek moet ook weer niet te opwindend zijn. Veel muziek zorgt er juist voor dat je te hard gaat rijden. Naast het feit dat dat onveilig is, kan het ook leiden tot boetes. Iets wat je niet wenst. Om jezelf de belangrijke pecunia te besparen, hebben wij een lijst samengesteld met de meest relaxte hip hop platen. Platen waardoor je juist opschakelt en relaxter gaat rijden. Dat betekent een lagere snelheid en minder boetes. Tegelijkertijd kun je genieten van de betere rap muziek die is voortgebracht. Voor dit lijstje mocht ondergetekende de samenstelling bepalen. Het gaat om ‘old school’ hip hop, dus alles van vóór de millenniumwisseling. Er staat een andere blogger klaar om de beste moderne hip hop platen aan te raden. Zijn naam verklappen we niet, maar hij schrijft ook over auto’s.

Nas

Illmatic

Columbia, 1994

Als je je keuze moet beperken tot één hiphop-album in je collectie, laat het dan Illmatic zijn. Illmatic is het debuutalbum van Nas. De combinatie van snoeiharde confrontatie, poëtische creativiteit en de jazzy beats van onder andere Premier en Q-Tip zijn nog altijd onovertroffen. De vibe van het album is niet altijd even vrolijk, wat dat betreft werkt Hip Hop net zo goed als Blues. De kunst van dit album zit ‘m in het feit dat eigenlijk elke track bijzonder sterk is.

Top tracks: Life’s a Bitch, The World is Yours, One Love.



A Tribe Called Quest

The Low End Theory

Jive, 1991

Uiteraard mag The Tribe niet ontbreken. Met hun tweede album gaan Q-Tip, Phife Dawg en Ali Shaheed nog meer richting de alternatieve Jazz-kant van de hiphop. Het album heeft niet het vrolijke van hun debuutalbum, maar de hoogstaande beats en extreem lekkere flow van het album maken dat meer dan goed. Met name de interactie tussen Q-Tip en de helaas onlangs overleden Phife Dawg zijn uniek, herkenbaar en onnavolgbaar. The Low End Theory is ook het album waar Busta Rhymes als onderdeel van Leaders of the New School definitief mee doorbrak.

Top Tracks: Jazz (we’ve got), Check The Rhyme, Scenario.



Black Star

Mos Def & Talib Kweli are Black Star

Rawkus, 1998

Dit album is een beetje de Mazda 6 of The Big Lebowski onder de hip hop albums. Volgens de critici bijzonder goed, maar niet bekend bij het grote publiek. Het album kwam uit in een tijd waar Puff Daddy, Ja Rule en DMX aan het schreeuwen, schelden en opscheppen waren. Via het Rawkus-label, met Mos Def & Talib Kweli als tegengif op dat commerciële narcisme. Onder leiding van producer Hi-Tek kreeg dit album een zeer relaxte vibe. De kwalitatief hoogstaande teksten van Mos Def en Talib Kweli doen de rest. Wordt beter naarmate je er vaker naar luistert.

Top tracks: Respiration, Thieves in the Night, K.O.S.. Determination



MF Doom

Operation Doomsday

Fondle ‘Em Records, 1999

Mocht je denken dat bovenstaand album underground is, dan doet Operation Doomsday er een schepje erboven op. Net als Black Star kwam dit album uit in een tijd uit dat men behoefte had om radiovriendelijk te kruisgraaien en in de wilde weg te schelden. MF Doom is het alter ego van Daniel Dumille. Voorheen was hij bekend van KMD, maar zijn comeback was bizar. Zijn zeer creatieve rijmschema’s zorgen ervoor dat bijna elke rap van Doom onvoorspelbaar en briljant is. Vandaar dat hij vaak ‘The rapper’s favourite rapper’ wordt genoemd. Op Operation Doomsday worden die teksten gecombineerd met relaxte, maar unieke beats en samples.

Top tracks: Go with the flow, Rhymes like dimes, Doomsday.

2Pac

Me Against The World

Death Row, 1995

Uiteraard mag 2Pac niet ontbreken in een dergelijk overzicht. Tupac Shakur heeft in een bizar korte tijdspanne van iets meer dan 4 jaar tijd een enorm aantal nummers opgenomen. Het meeste werk is na zijn dood uiteindelijk (over)geproduceerd en uitgebracht. Van alle albums die verschenen toen ‘Pac nog leefde, is Me Against The World de meest coherente, introverte en meest oprechte. Ook de productie is hier spot-on: het album is meer gepolijst dan zijn voorgangers, maar er zit nog altijd een randje aan. Eindelijk had Tupac een album waarvan de productie zich kon meten met de teksten.

Top tracks: Me Against the World, So Many Tears, Lord Knows.



Killah Priest

Heavy Mental

Geffen/MCA, 1998

Nog zo’n undergound rapper die eigenlijk op basis van zijn kwaliteiten veel bekender had mogen zijn. Het is niet anders, ook in de hip hop is kwaliteit niet altijd leidend. Over leiders gesproken, Killah Priest (die eigenlijk gewoon Walter Reed heet) is zijdelings aangesloten bij de Wu-Tang Clan. De invloeden van RZA zijn absoluut daar, maar Killah Priest gaat met zijn debuutalbum Heavy Mental net even de andere kant op. Het is nog duisterder, poëtischer en experimenteler. Voor het grootste gedeelte werkt het uitstekend. Het is wel typisch zo’n album dat je een paar keer moet beluisteren voordat ie lekker in het gehoor ligt. Daarna is het verplichte kost.

Top Tracks: From Then Till Now, B.I.B.L.E., One Step.



Mobb Deep

The Infamous

Loud, 1995

Ook ‘The Infamous’ is zo’n album dat even de tijd nodig heeft om te groeien. Doe je dat, dan kom je erachter dat het een waar meesterwerkje is. Het is een van de meest ruige en gruizige East Coast hip hop platen die in de jaren ’90 zijn opgenomen. Deels door flow van de raps, die eigenlijk spot on zijn. De productie is echt rauw, wat uitstekend past bij de grimmige teksten van de heren. Dit zijn nog raps vanuit de ghetto voordat ze beroemd werden en konden performen voor hun lol. Op zoek naar het beste hardcore hip hop album uit New York? Zet The Infamous op.

Top Tracks: Shook Ones Part II, Cradle To The Grave, Give Up The Goods



Ice Cube

Lethal Injection

Priority Records, 1994

De eerste drie solo-albums van Ice Cube worden door critici hoger aangeschreven, hij bewees ermee overduidelijk het creatieve brein van N.W.A. te zijn. Voor dit lijstje moet je Lethal Injection hebben. Bij zijn vierde deel was de meeste woede eruit en kon Ice Cube doen wat hij het beste doet: relaxed rappen. Je hoort overduidelijk dat deze plaat in Californië is opgenomen. Waar de East-Coast artiesten in dit lijstje overduidelijk jazz-invloeden kennen in hun samples, rust dit West Coast album zeer zwaar op de funk. De absolute grootheid van deze funk, George Clinton, werkte mee aan enkele nummers.

Top Tracks: You Know How We Do It, What Can I Do, Bop Gun.



Warren G

Regulate… G Funk Era

Def Jam, 1995

Nog een album dat zwaar leunt op funk is Regulate… G Funk Era. De naam geeft het natuurlijk al een beetje weg. De Hip hop is afkomstig uit New York (West Coast), maar in Los Angeles hadden ze zo hun eigen kijk op Hip Hop. Een exponent daarvan is Warren G. (Warren Griffin), hij creëerde er zijn eigen sound mee, de G Funk. Een relaxte variant van de opkomende West Coast Gangster Rap. Warren G is het stiefbroertje van Dr. Dre, van wie hij de muziek met de paplepel ingegoten krijgt. Samen met zijn beste friend Nate Dogg neemt hij het nummer Regulate op, een van de populairste hip hopnummers van de jaren ’90. Niet alleen bij de liefhebbers, maar ook bij het grote publiek.

Top Tracks: Regulate, This D.J., Do You See.



Dr. Dre

The Chronic

Death Row, 1993

Als we dan toch bezig zijn met jaren ’90 hip hop uit Californië mag ‘The Chronic’ natuurlijk niet ontbreken. Het is het debuutalbum van Dr. Dre waarin hij een van de eerste is die hiphop salonfähig maakt. Het knappe van Dr. Dre (Andre Young) is niet zozeer zijn skills als rapper (die overigens heel behoorlijk zijn), maar als producer. Ook blijkt hij een goed oog te hebben voor nieuw talent. In het geval van The Chronic wordt de carrière van ene Calvin Broadus (Snoop Doggy Dogg) gelanceerd. The Chronic is een van de betere albums voor lange, hete zomeravonden. Vanuit een relaxte cabrio, uiteraard.

Top Tracks: Let Me Ride, Nuthin’ But A G Thang, Lil Ghetto Boy.

Wu-Tang Clan

Enter The Wu-Tang: 36 Chambers

Loud / RCA Records, 1993

Een van de grootste supergroepen in de hip hop is natuurlijk de Wu-Tang Clan. Het album heet 36 Chambers. Onder leiding van RZA werden met dit album meerdere carrières gestart van onder meer GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, Ol’ Dirty Bastard, Cappadonna, Masta Killa en U-God. De meeste waren later ook zeer succesvol, maar 36 Chambers is genesis: daar waar het begon. In tegenstelling tot bovenstaande albums is het overduidelijk een East Coast album, maar compleet anders dan wat we voor 36 Chambers gewend waren. De atmosferische hip hop sound (een USP van Wu-Tang) komt uitstekend tot zijn recht.

Top Tracks: C.R.E.A.M., Method Man, Clan In Da Front.



The Pharcyde

Lacabincalifornia

Delicious Vinyl, 1995

Het feit dat @ikschrijfookoverautos zich mag buigen over het nieuwere werk, betekent niet dat hij geen inspraak heeft gehad in dit lijstje. De welbehaarde auto-auteur heeft een bijna ziekelijke obsessie voor de betere hip hop. Zelf was ik voor ‘Bizarre Ride II: The Pharcyde’ gegaan, maar Lacabincalifornia is een goed alternatief. Het is een West Coast album, maar met een Vibe die eigenlijk meer past bij de betere East Coast albums. Volwassen productie, uitmuntende teksten en vooral geweldige beats. Het is dankzij het laidback karakter vooral de plaat voor in de auto. En daar was het allemaal om te doen in dit lijstje.

Top tracks: Runnin’, Drop, The E.N.D.



The Notorious B.I.G.

Ready To Die

Bad Boy Entertainment, 1994

De East Coast albums die we behandeld hebben vallen een beetje in de alternatieve of specifieke hoek. Waren er dan geen grote commerciële successen in New York op het gebied van hip hop? Natuurlijk wel, met name The Notorious B.I.G. was (bijna letterlijk) het boegbeeld van Bad Boy Records, het label van Puff Daddy. Daddy wist Christopher Wallace (de echte naam van Biggie) fijn te slijpen tot een uiterst geraffineerde MC. De sound, de samples: allemaal heel erg catchy en radiovriendelijk. Gelukkig is B.I.G. authentiek en rauw genoeg om er met zijn geniale raps een goede draai aan te geven.

Top Tracks: Juicy, Big Poppa, The What



Outkast

Aquemini

LaFace, 1998

Eigenlijk waren we nu al klaar met de lijst, maar er misten twee hele belangrijke en vooral relaxte albums. Het probleem is vooral dat deze artiesten op de radio zo veel kapot-gedraaid zijn dat je automatisch op ‘volgende’ drukt. Zo ook in het geval van OutKast, de groep van Andre 3000 en Big Boi. Voordat je elke dag 18 keer kon luisteren naar nummers als Ms. Jackson, Caroline en Hey Yah, maakten ze nog bijzonder gave hip hop. Op hun meesterlijke plaat Aquemini heb je dáár in elk geval geen last van. OutKast is niet East- of West Coast maar komen uit het zuiden van de Verenigde Staten. Wellicht dat de sound daardoor compleet anders is. De timing van de raps van Andre3000 op het titelnummer zijn ongehoord en nog altijd van grote klasse.



The Fugees

The Score

Sony BMG, 1996

Potjandrie, we gaan toch geen album aanbevelen die je moeder zelfs in de kast heeft staan? Ja, dat gaan we wel doen. Kijk, zij heeft ‘The Score’ gekocht vanwege de remake van Roberta Flack’s ‘Killing Me Softly’. In mindere mate vond ze ‘Fugee-la’ wel geinig en herkende ze de Enya-sample van ‘Ready Or Not’. Hun re-interpretatie van ‘No Woman No Cry’ vond ze ook zo leuk. Die nummers mag je overigens overslaan, want de rest is te briljant om niet te missen. Dan kom je erachter dat ze een set gave, donkere en tegelijkertijd relaxte nummers hebben gemaakt. Commercieel een succes en door de purist goedgekeurd. Zelden waren er albums die zo compleet waren.

Top Tracks: How Many Mics, The Score, The Mask.



We weten het; Jay-Z, The Roots, J Dilla, Rick Ross, Common, LL Cool J, De La Soul, Busta Rhymes, Snoop Dogg, N.W.A, Rakim, Gang Starr, Geto Boys, Lupe Fiasco en DJ Quik hadden met gemak dit lijstje kunnen halen. Mocht deze succesvol zijn, zal er zeker een vervolg aan gegeven worden!