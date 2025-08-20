Van dit Italiaanse pareltje met V6 worden er maar tien gemaakt

De Italiaanse restomod-eindbazen bij Totem Automobili hebben weer wat moois.

Alfa’s klassiekers omtoveren tot moderne kunstwerken. Laat dat maar aan Totem Automobili over. Het Italiaanse merk was ook aanwezig tijdens Monterey Car Week en presenteerde in Californië de GT Super SP.

Totem Automobili GT Super SP

De afkorting staat voor Sport Prototipo. Ze gaan er maar tien van maken. Geen elf, geen negen, maar exact tien. Wie interesse heeft moet er dus snel bij zijn. De onthulling vond plaats bij The Quail. Daar stond prototype nummer 00. De auto kreeg de bijnaam “Rocket” van de Amerikaanse eigenaar.

Carbon, breed en bruut

De SP is een extreem pareltje. De carrosserie is volledig uit carbon fiber opgetrokken en dik 13 centimeter breder rond wielkasten in vergelijking met de ‘gewone’ GT Super. Dat geeft niet alleen meer spierballen waar Popeye jaloers op mag zijn, maar bood ook ruimte voor nieuwe skirts met geïntegreerde zij-uitlaten.

Het uitlaatsysteem is in samenwerking met Capristo ontwikkeld en voorzien van een kleppensysteem, zodat de buren je ook nog aardig vinden. Achteraan zijn de pijpen verdwenen. Op deze plek zorgen nu luchtkanalen en een grotere diffuser voor betere aerodynamica en extra downforce.

Door de nieuwe brede basis moest het onderstel van de GT Super herzien worden. Totem pakte de subframes, ophanging en chassis opnieuw aan en ontwikkelde samen met ORAM een elektronisch verstelbare vering. Via twee schakelaars op het stuur kan de bestuurder de voor- en achteras afzonderlijk afstellen. Het idee is dat je zo kunt schakelen van comfortabele GT naar een monster voor op het circuit in een paar seconden.

Italiaans hart met Duitse precisie

Onder de motorkap ligt geen nostalgische viercilinder zoals wel vaker met klassieke Alfa’s het geval is, maar een modern blok. Dit is een 3.2-liter twinturbo V6 van Italtecnica. Goed voor 740 pk en een boost-knop op het stuur voor extra vermogen wanneer je daar zin in hebt.

Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak met open schakelkanaal, deze ligt achterin gemonteerd voor de perfecte gewichtsverdeling. Bij Totem Automobili leveren ze geen half werk.

De voorkant kreeg grotere luchtinlaten en extra koelopeningen in de motorkap en schermen, zodat al dat vermogen niet oververhit raakt.

De cockpit

De centrale console bestaat uit strak geplaatste knoppen en schakelaars. Prototype “Rocket” is uitgevoerd in een diepe metallic bordeauxrode lak, gecombineerd met een blauw Dinamica-interieur en gouden details. Dat is een knipoog naar de Italiaanse racers uit de jaren ’50 en ’60.

Laatste kunstwerk

Met de GT Super SP sluit Totem zijn hoofdstuk in de wereld van restomods af. Tien exemplaren, allemaal genummerd, allemaal met de hand gebouwd. Een prachtig verzamelobject dat Italiaanse emotie en moderne techniek in één jasje hijst. Dit gaat 10 heel gelukkige eigenaren opleveren.

Fotocredit: nick.jpgs via Instagram