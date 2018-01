Facelift voor BMW 2-serie Active Tourer en Gran Tourer

De voorwiel aangedreven BMW's worden een klein beetje bijgepunt.

Vandaag is de dag dat de BMW Group uitpakt met een reeks facelifts. Nadat MINI vanochtend al zijn opgefriste look toonde is het nu de beurt aan de BMW 2-serie. De auto wordt op verschillende punten lichtelijk aangepakt zodat hij de komende jaren nog meer nieuwe klanten kan gaan strikken.

Bij zowel de 2-serie Active Tourer als de Gran Tourer zijn de meest ingrijpende veranderingen aan de voorkant te vinden. Daar waar de vorige uitvoeringen nog enige moeite leken te hebben met het drukken van hun stempel, gaat het de gefacelifte 2-serie een stuk beter af. Met name door het vergroten van de nieren is de auto meer aanwezig en straalt ‘ie zijn karakter veel meer uit. Het mag dan geen publieksfavoriet zijn, maar met deze kleine aanpassingen wordt hij er toch net iets aantrekkelijker op.

Aan de achterzijde vinden we grotere uitlaten en een ietwat bijgetrokken bumper. Daarnaast is het M Sport pakket beschikbaar, die het allemaal naar EEN NOG STOERDER NIVEAU tilt. Twee nieuwe kleuren, Jucaro Beige and Sunset Orange, en zes nieuwe velgen in de maten 17, 18 en 19 inch, voltooien het plaatje.

Onder de motorkap verandert ook het een en ander. Zo verbeterde BMW hun motoren op verschillende punten, zodat ze minder gingen verbruiken. De Duitsers veranderden o.a. dingen aan de nokkenas, de kleppen, de turbo en gingen aan de slag met de koeling. Overigens krijgen alle diesels voortaan niet één, maar twee turbo’s. Tenslotte is de zeventraps Steptronic voor het eerst beschikbaar, naast de achttraps Steptronic en de handgeschakelde zesbak.

De BMW 2-serie Active Tourer en Gran Tourer zijn vanaf maar te bestellen. Hierbij heb je de keuze uit vier benzinemotoren, drie diesels en een plug-in hybride.

Onze @wouter liep de nieuwe 2-serie Active Tourer vanochtend in Brussel al tegen het lijf.