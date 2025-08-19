De Tesla Model Y met verlengde wielbasis is hier

Dit is de Tesla Model Y L. Met nog meer ruimte aan boord.
Het is zo gek nog niet. Autofabrikanten brengen al decennialang verlengde varianten op basis van bestaande modellen uit, speciaal voor de Chinese markt. Dus waarom deed Tesla dat nog niet? Dat moment is nu dan eindelijk gekomen met de komst van de Tesla Model Y L.
Meer ruimte, maar geen zevenzitter
De reguliere Model Y is in veel markten al leverbaar met een optionele derde zitrij. Je zou daardoor automatisch denken dat de Tesla Model Y L ook een zevenzitter is. Maar dat is dus niet zo.
De focus voor de verlengde Model Y lag op de achterbank. Daar is nu veel meer ruimte ontstaan. De Tesla Model Y L meet 4,98 meter in de lengte. Daarmee is hij bijna 18 centimeter langer dan de normale Y. Op de foto’s is het moeilijk inschatten, maar deze verlengde versie is dus langer dan een BMW 5 Serie.
Het extra stuk wielbasis brengt ook langere achterportieren en een verlengd dak met zich mee. Er is meer beenruimte en het is nu een zeszitter. De middelste bank bestaat uit twee afzonderlijke captain’s chairs.
De achterste zitrij is ook verwarmd en krijgt eigen ventilatieopeningen, terwijl beide rijen plat kunnen voor een vlakke laadvloer van maar liefst 2.539 liter. Dat is een royale winst ten opzichte van de 2.138 liter in de reguliere Y.
Nieuw voor de Tesla Model Y L
Van buiten herken je de L-versie onder meer aan de langere achterkant, een zwarte achterspoiler, unieke 19-inch “rotating mecha” velgen en de opvallende nieuwe kleur Starlight Gold.
Binnenin zijn er ook upgrades te vinden. Het centrale scherm groeit van 15,4 naar 16 inch, de voorstoelen van de Model 3 Performance worden in deze verlengde versie gebruikt en het audiosysteem telt nu 18 speakers in plaats van 14.
Prestaties: nauwelijks trager, komt wel verder
Onderhuids is de Model Y L technisch verwant aan de Long Range AWD. Twee elektromotoren zorgen voor een 0-100 km/u sprint in 4,5 seconden. Daarmee is ‘ie twee tienden trager dan zijn kortere broer.
Het accupakket is hetzelfde 82 kWh-exemplaar, maar dankzij aerodynamische tweaks en de nieuwe velgen noteert de L zelfs 751 km actieradius volgens de Chinese CLTC-cyclus. Dat is één kilometer méér dan de normale Model Y.
Komt ‘ie naar ons?
Voorlopig blijft de Model Y L exclusief voor de Chinese markt. Tesla zegt de mogelijkheden voor andere landen wel te evalueren, maar bevestigt niks. Mocht hij toch de oversteek maken, dan zou dit de eerste Tesla met drie zitrijen worden sinds de Model X van de prijslijsten verdween.
In China staat de Model Y L inmiddels in de showrooms voor 339.000 yuan, omgerekend zo’n €43.000.
Reacties
verdebosco zegt
Het ding is heel lelijk. De verhoudingen kloppen nu helemaal niet meer. Maar ja, dat zal een deel van de bestuurders niet zo interesseren.
drtim zegt
Een auto die al belabberde proporties heeft, nog verder uit balans trekken… nein danke.
Johanneke zegt
Het is gewoon een MPV, zie het als de spirituele opvolger van de Prius+. Die was ook niet knap. Maar dat boeit niet. Het is gewoon een MPV, en die moeten mensen en spullen vervoeren, niet knap zijn.
rwdftw zegt
Wat Johanneke zegt, plus dat “range” een thema is bij BEVs. Dus het ding moet efficiënt zijn. Je wilt namelijk niet iedere 150 km een uur aan de snellader staan. Maar je wilt wel je nieuwe vriendin en je samengestelde gezin vervoeren.
Een hele bekende en populaire samengesteld-gezin auto is de Kia EV9. Die komt aan een praktijkgemiddelde van 20.9kWh/100km. Vergelijk je dat met de Model Y LR, dan is dat 16kWh/100km. En het is niet dat Kia geen electrische aandrijflijn kan maken want de Ionic 6 komt tot 16.8kWh/100km. Het is het model zeecontainer wat de EV9 in dit geval de das om doet.
Onderaan de streep mag het model lelijk als de nacht zijn, maar het is wel een heel efficient ontwerp.
ty5550 zegt
Wel een manke vergelijking. Een ev9 is een totaal andere klasse, veeel groter en eigelijk eerder een concurrent voor de model x.
DeWitteCondor zegt
Dat valt wel mee. Ze ontlopen elkaar niet veel qua grootte. Enkele cms. De EV9 is helemaal niet veel groter, maar het zeecontainerontwerp doet je dat denken. De Tesla wint wel dik op verbruikscijfers en ondanks het vreemde ontwerp vind ik m beter ogen dan de EV9. Die heeft wmb de looks van een decennium geleden.
ty5550 zegt
26 centimer verschil met de model y, 2 centimer verschil met de model x. Dat is gewoon een groot verschil en bijgevolg een ander segment.
Het zeecontainerontwerp is hiernaast ook gewoon een andere benadering. Tesla gaat meer voor efficientie. Kia gaat voor meer gebruiksgemak (je hebt een goed bruikbare derde zetelrij/hogere koffer) en sneller laden.
sanderkomnogeensergens zegt
Deze week voor het eerst in een Tesla-taxi met autopilot gereden. Erg vervelend. Was midden in de nacht. Maar toch steeds inhouden. Erg schokkerige rit.
rwdftw zegt
Wat heeft dat met dit model te maken? Of wil je gewoon een potje ranten op Tesla?
eaudi zegt
De BMW 5 serie zoals die nu geleverd wordt is 5.06m. Zonder heel wiskundig te doen: dat is dus langer dan de verlengde Y.