De Tesla Model Y met verlengde wielbasis is hier

Dit is de Tesla Model Y L. Met nog meer ruimte aan boord.

Het is zo gek nog niet. Autofabrikanten brengen al decennialang verlengde varianten op basis van bestaande modellen uit, speciaal voor de Chinese markt. Dus waarom deed Tesla dat nog niet? Dat moment is nu dan eindelijk gekomen met de komst van de Tesla Model Y L.

Meer ruimte, maar geen zevenzitter

De reguliere Model Y is in veel markten al leverbaar met een optionele derde zitrij. Je zou daardoor automatisch denken dat de Tesla Model Y L ook een zevenzitter is. Maar dat is dus niet zo.

De focus voor de verlengde Model Y lag op de achterbank. Daar is nu veel meer ruimte ontstaan. De Tesla Model Y L meet 4,98 meter in de lengte. Daarmee is hij bijna 18 centimeter langer dan de normale Y. Op de foto’s is het moeilijk inschatten, maar deze verlengde versie is dus langer dan een BMW 5 Serie.

Het extra stuk wielbasis brengt ook langere achterportieren en een verlengd dak met zich mee. Er is meer beenruimte en het is nu een zeszitter. De middelste bank bestaat uit twee afzonderlijke captain’s chairs.

De achterste zitrij is ook verwarmd en krijgt eigen ventilatieopeningen, terwijl beide rijen plat kunnen voor een vlakke laadvloer van maar liefst 2.539 liter. Dat is een royale winst ten opzichte van de 2.138 liter in de reguliere Y.

Nieuw voor de Tesla Model Y L

Van buiten herken je de L-versie onder meer aan de langere achterkant, een zwarte achterspoiler, unieke 19-inch “rotating mecha” velgen en de opvallende nieuwe kleur Starlight Gold.

Binnenin zijn er ook upgrades te vinden. Het centrale scherm groeit van 15,4 naar 16 inch, de voorstoelen van de Model 3 Performance worden in deze verlengde versie gebruikt en het audiosysteem telt nu 18 speakers in plaats van 14.

Prestaties: nauwelijks trager, komt wel verder

Onderhuids is de Model Y L technisch verwant aan de Long Range AWD. Twee elektromotoren zorgen voor een 0-100 km/u sprint in 4,5 seconden. Daarmee is ‘ie twee tienden trager dan zijn kortere broer.

Het accupakket is hetzelfde 82 kWh-exemplaar, maar dankzij aerodynamische tweaks en de nieuwe velgen noteert de L zelfs 751 km actieradius volgens de Chinese CLTC-cyclus. Dat is één kilometer méér dan de normale Model Y.

Komt ‘ie naar ons?

Voorlopig blijft de Model Y L exclusief voor de Chinese markt. Tesla zegt de mogelijkheden voor andere landen wel te evalueren, maar bevestigt niks. Mocht hij toch de oversteek maken, dan zou dit de eerste Tesla met drie zitrijen worden sinds de Model X van de prijslijsten verdween.

In China staat de Model Y L inmiddels in de showrooms voor 339.000 yuan, omgerekend zo’n €43.000.