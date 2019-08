Van je Jeep Wrangler een rijdende kerstboom maken doe je zo

Uniek is het zeker...

Met de nieuwe Wrangler heeft Jeep één ding goed begrepen: ook al moet de techniek met de tijd mee gaan, andere dingen moet je lekker zo laten. Wat de Wrangler al zo lang een icoon maakt is de styling. Vooral de trapeziumvormige voorkant met twee ronde koplampen en zeven horizontale gaten voor de grille zijn een gevestigd stijlelement voor deze potente alleskunner. Tegenwoordig met LED-techniek heb je in theorie niks te klagen over de zichtbaarheid en/of je eigen zicht in het donker als je een Wrangler bestuurt. Daarom hebben we vandaag uit de categorie ‘aanbod zonder vraag’ een pakket wat precies dat niet bestaande probleem oplost.

Het Amerikaanse ORACLE Lighting biedt een verlichtingsset voor de Wrangler. Meningen kunnen uiteen lopen, maar wij krijgen een beetje een ‘waarom?’-gevoel bij deze set. Bij de simpelste versie wordt het eerdergenoemde voorscherm vervangen door een aangepast exemplaar. Deze heeft acht koplampen in plaats van twee, wat gelijk funest is voor de iconische aanblik van de Wrangler. Daarnaast krijg je twee gigantische LED-strips die doen denken aan de dagrijverlichting van de Renault Mégane.

Het pretpakket, zoals we het maar even noemen, doet het nog even een stukje beter. Ten eerste krijg je naast het voorscherm een welbekende LED-balk mee voor op het dak. De door Jeremy Clarkson bestempelde collapsed sun is sterk genoeg om een klein dorp te verlichten. Natuurlijk is dat lang niet genoeg, dus krijg je nog een viertal extra LED-lampen aan de A-stijl gemonteerd. Dat zijn vrij standaard offroad-modificaties. Wat dat absoluut niet is, is de gekleurde verlichting in de wielen en wielkasten. Zoals je vroeger neonverlichting onder je auto’s stopte in Need for Speed, kun je deze look nu ook op je Wrangler krijgen.

Behoefte aan? De set kost ‘slechts’ 895 dollar. Op zich niet veel voor deze radicale andere uitstraling, wel veel voor een setje LED-lampen. Met wat kunst en vliegwerk en een set Ikea-lampjes is eenzelfde resultaat waarschijnlijk haalbaar. Maar goed, wij zijn geen lichtexpert, Oracle is dat wel.