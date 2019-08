Kopen: een Abarth 500 die van A tot Z is aangepakt

Het koddige is er vanaf.

Built, not bought. Deze kreet die iets wegheeft van de manier waarop James Bond zijn Vodka Martini drinkt, is wat autofanaten gebruiken om te laten zien dat een auto zelf helemaal aanpakken leuker is dan een fabrieksexemplaar kopen. Dan kun je zeggen dat je gezwicht hebt om het beste eruit te halen. Fanatiekelingen zijn er ook zat en ook kan bijna elke auto wel rekenen op een tuning-kuurtje.

De Abarth 595 lijkt dat kuurtje in eerste instantie helemaal niet nodig te hebben. Al is de 500 normaliter een beetje een schattig autootje waar vooral de dames lol mee hebben, de Abarth-versie is veel heftiger. Zowel optisch met dank aan een dikke bodykit en bijpassende striping, als onderhuids, waar een vederlichte body van 1.045 kg voortbewogen wordt door een 180 pk sterke turbomotor. Moet je daar wel aan willen zitten? Ja, aldus Tanya op Marktplaats.

Even er vanuitgaande dat Tanya een vrouw is en de Fiat een roze wrapje heeft gekregen, zouden we kunnen generaliseren op basis van de vrouwelijke reputatie van de 500. Dat doen we niet, want het is serieus heftig spul wat hier aangeboden wordt op Marktplaats. Behalve de algehele vorm is er niks meer origineel aan dit koddige racemonster. Het visuele is dankzij een chroomkleurige roze wrap nogal in your face!, maar daarnaast zijn er ook dikke velgen, een widebody, splitters en spoilers rondom gemonteerd. Dat is al gaaf, maar het verbleekt met de items die Tanya onderhuids heeft veranderd. Lees maar even mee.

Car model

– Type: Abarth 595C Competizione

– Year: 2016

– Country: Netherlands (lefthand drive)

– Colour: Red (currently with Avery RoseGold Chrome carwrap)

– Mileage: 30.207 km

– Investment costs: ~€100.000

Performance

– Power: 310-320 bhp

– Torque: 421 Nm

– Boost: ~1.75 bar

– Max. rpm: raised to 7500 rpm

– Tuned by: Savali, DP Engineering

– Forged engine (pistons, connection rods).

– Upgraded camshafts (Scara73).

– Upgraded fuel injectors (Scara73).

– Upgraded fuel pump (Scara73).

– Upgraded oil pan + skid plate (Prometeo, +2 ltr).

– Upgraded lightweight flywheel+clutch (FX350: 05500-HDFF-D from Clutch Masters).

– Upgraded Air intake (BMC/CDA, position front right for optimal/direct cool air intake).

– Aluminium intake manifold (Scara73).

– Tubular exhaust manifold (Scara73, ceramic coated / heatwrapped / hole for tuning sensor).

– Decat downpipe (Scara73, cat downpipe still available for use at APK/MOT).

– High performance flexpipe + centerpipe (Scara73).

– Upgraded water-cooled turbo.

(Note 1: latest modification: balancing, upgraded ball bearings, new water-cooled Garrett housing, billet compressor wheel for +4% flow).

(Note 2: not dyno’d yet, but previous dyno resulted in 306 bhp w/o use of WMI -> this should now bring it to approx. 320 bhp).

– Turbo blanket (PTP turboblankets).

– Watermethanol injection system (AEM) with custom 8 ltr tank in compartment of reserve tire, professional installed (by DP Engineering).

(Note 1: dynamic controller with settings dials in dashboard compartment, plus on/off switch and LED indicator at drivers side).

(Note 2: reserve tire replaced by two aircans).

– Lightweight Pulley System (RRM).

– SuperSprint exhaust muffler with black exhaust tips.

– Exhaust (open/close) valve system with remote control, professional installed (by EPS Uitlaten).

– Blowoff valve (BMC).

Cooling / Styling

– Oil cooler (Scara73, position front left, making use of original OEM airscoop).

– Front Mounted Intercooler (Scara73).

– Professional customised frontopening for optimal (blacked out) radiator cooling (by Custom Dreams).

– Romeo Ferraris bonnet, professional enhanced with functional air vents and battery cover shield (by Custom Dreams).

– Matching air/pattern grids for bonnet airvents, radiator cooling, also matching pattern other (air) grids (by Custom Dreams).

– Customised aluminium piping throughout engine bay (from air intake to intake manifold) for optimal cool and fast airflow (w/o possible loss of pressure due to otherwise silicon tubing).

– Assetto Corse front grill (Scara73).

Suspension / Handling

– Shortshifter (RRM).

– Japan Racing 17″ Flatblack wheels (JR-11, front 8.5J, rear 9.5J).

– Hankook Ventus tires (front 215/30/17, rear 235/30/17).

– Wheel spacers (front: 30mm, rear 20mm).

– KW V3 coilovers.

– Sper. differential (OEM Abarth 695).

– Front strut bar kit (DNA).

– Front sway bar tie rod kit (DNA).

– Front torsion bar kit (DNA).

– Rear torsion bar kit (DNA).

– Front suspension arms kit (DNA).

– Front lateral subframe tie rod kit (DNA).

– Negative camber plates kit (DNA).

– Tarox Big Brake kit (8 pots, front 330mm, rear 300mm).

Exterior / Styling

– Widebody kit (Fly1 motorsports, 8-piece), professional installed / customised (by Custom Dreams).

– Tinted headlights, DRL, foglights and rearlights, professional customised (by Custom Dreams).

– Carbon sideblades (Fly1 motorsports), professional installed (by Custom Dreams).

– Carbon Forza frontlip (RRM).

– Carbon Forza frontlip diffuser (RRM).

– Carbon rear diffuser (Extreme diffuser from Koshi Group).

– Carbon mirror caps with Abarth logo (from Koshi Group).

– Carbon doorhandles (from Koshi Group).

– Carbon rear handlegate (from Koshi Group).

– Carbon cabrio roofspoiler (from Koshi Group).

– Xenon-white lightbulbs for DLR (LedPerf).

– Bi-xenon headlights (standard).

Interior / Styling

– Full stylish black leather+alcantara+red stitching interior (doors, pillars, dashboard, climate control, console, etc.), professional installed (by BMS Autobekleding).

– Carbon dashboard (matt/shiny combo, from Koshi Group).

– Carbon backs for Sabelt seats (from Koshi Group).

– Lowering brackets for Sabelt seats left+right (TMC Motorsports).

– Depo Racing Boost multi-display gauge (turbo pressure, oil.temperature, oil.pressure, volts).

– Carbon interior sidesteps with “competizione” (standard).

Audio / Comfort

– Automatic Airco system (standard).

– Cruise control.

– Upgraded audio/nav/phone: Pioneer AVIC-F980BT+DSP+speakers+subwoofer and sound insulation, professional installed (by Navishop).

– Additional Lithium battery in rear (for extra battery life, used for dashcam+halo rings), professional installed (by Navishop).

– Oracle Halo kit (ColorSHIFT WiFi controller), professional installed (by Navishop and Retrofit/Syb Zijlstra).

– Mobile phone stand (fitted in TomTom plug).

– Double toned Airhorn (Wolo Bad-boy+Big Bad Max from Valkmotive).

Security / Safety

– Defa DVS90R class 3 alarm, professional installed (by Navishop).

– Mi50 (MiBlock), professional installed (by Navishop).

– Mi9 tracker, professional installed (by Navishop).

– Blackvue DR650GW (1CH, 64Gb) dashcam, professional installed (by Navishop).

– Front camera below license plate.

– Fire extinguisher.