Geen APK bij openstaande terugroepacties?

Snel je auto laten fixen als een verplichting.

Je hoort regelmatig over terugroepacties van autofabrikanten. Er is potentieel iets mis met de gordel, een airbag of iets in het motorcompartiment en zo’n recall is een feit. Vaak gaat het om een preventieve actie. Zo werd vorige week een terugroepactie voor de Audi e-tron aangekondigd. Eigenaren krijgen van Audi te horen, in dit geval gaat het in Nederland om 310 e-tron rijders, dat ze binnenkort een bezoekje moeten brengen aan de dealer voor een fix.

Tenzij je eigen auto onder zo’n terugroepactie valt hoor je er naderhand weinig meer over. In de praktijk blijkt dat veel automobilisten zo’n terugroepactie aan hun laars lappen. BNR heeft cijfers opgevraagd bij de RDW en daaruit blijkt dat er bijna 800.000 teruggeroepen auto’s zonder fix op de Nederlandse wegen rijden. Van de meer dan drie miljoen auto’s die te maken hebben met een terugroepactie is nog steeds een kwart niet gerepareerd.

Er is in Europa wettelijk niets geregeld omtrent terugroepacties. Een autofabrikant neemt (eenmalig) contact op met de klant en that’s it. Tijdens een APK-keuring hoeft er bijvoorbeeld geen rekening mee worden gehouden of een teruggeroepen auto is gefixt of niet. Dat ziet de RAI Vereniging liever anders. Wat hen betreft komt er meer druk op autobezitters. Wie meerdere oproepen tot een terugroepactie negeert zou wat de vereniging betreft een straf moeten ondervinden. Dat de RDW bij machten is om een kentekenbewijs in te nemen. Of dat er geen nieuwe APK op een auto kan worden gegeven als er nog een terugroepactie moet gebeuren.

De eigenwijsheid van een automobilist heeft niet alleen effect op hem of haar. Mocht de auto later verkocht worden als occasion, dan zit de nieuwe eigenaar met een auto met een mogelijke kwaal. Overigens kan een stukje huiswerk dit voorkomen. De RDW beschikt over een terugroepregister. Zo kan per merk/model gekeken worden of er ooit een terugroepactie is geweest.