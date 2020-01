Nederlanders kiezen massaal voor dure benzine

Maar is dat ook nodig?





Dure benzine, is dat geen pleonasme? In dit geval niet, want het gaat hier om ‘premium’ brandstoffen. Blijkt toch maar weer dat Nederlanders van premium houden. Of is er meer aan de hand?

Per 1 oktober vorig jaar moesten de meest tankstations in het kader van CO2-reductie verplicht aan de E10, met 10% bio-ethanol. Negen van de tien auto’s kunnen prima overweg met E10, alleen voor de meeste auto’s die uit de vorige eeuw dateren geldt dat niet.

Hoewel je met een moderne auto dus weinig te vrezen hebt, vertrouwen veel mensen E10 toch niet. Dit is terug te zien in de flinke groei van de verkoop van premium brandstoffen. Door deze E5-brandstof is maar maximaal 5% bio-ethanol geroerd. In oktober werd er 10 miljoen liter van dit spul getankt, terwijl dat in de maanden daarvoor maar zo’n zes tot zeven miljoen liter was. Dat premium brandstoffen zo’n 8 tot 15 cent duurder is per liter neemt men voor lief.

Is het terecht dat mensen E10 schuwen, terwijl hun auto dit eigenlijk wel aan zou kunnen? Volgens Erwin den Hoed van AMT niet, meldt hij tegenover het AD. Volgens hem hoef je bij moderne auto’s nauwelijks bang te zijn voor schade aan brandstofleidingen en dergelijke door ethanol. Vanuit garagebedrijven en de Bovag zijn er vooralsnog ook geen zorgwekkende signalen. In België, waar ze al in 2017 zijn overgeschakeld, zijn er tot op heden ook nog geen problemen met E10. Daar kan natuurlijk wel de kanttekening bij geplaatst worden dat dit nog steeds een vrij korte periode is.

Als je auto als geschikt is aangemerkt voor E10 zou je in principe probleemloos op E10 moeten kunnen rijden. Tanken jullie dan ook gewoon E10? Of nemen jullie toch het zekere voor het onzekere?

Bron: AD

Foto: een licht beschadigde F40 bij de pomp, gespot door aslan90 op AutoJunk