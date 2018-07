Vanaf vandaag zijn Volkswagens slim

Dus jouw auto is niet verbonden met je smartphone? Pff, zó 2005.

Eigenlijk is het raar: smartphones en auto’s vallen niet te combineren als het gaat om verkeersveiligheid. En toch zijn de auto en de smartphone onafscheidelijk. Nou hebben fabrikanten slimme manieren om de smartphone in de auto nuttig in plaats van afleidend te maken, omdat de hele samenleving verandert naar een wereld vol smartphone-zombies. Die ontwikkeling moet je niet tegenhouden, maar juist iets mee doen.

In die context komt VW met Volkswagen Connect. In de vorm van een dongel die je voor een paar tientjes kunt bestellen, kan je smartphone de auto uitlezen. Zo kun je alles over jouw Volkswagen weergegeven zien in een app. Eén directe disclaimer: je kunt er dus niks in je auto mee bedienen. Daarvoor moet er meer dan een dongel geïnstalleerd worden, wat alleen bij moderne Volkswagens het geval is.

De app is meer gebaseerd op het bijhouden van de statistieken van jou en je auto. Zo houdt de app een logboek bij, waarmee je kunt kijken hoeveel benzine je hebt verbruikt en of dat ook minder had kunnen zijn. Doordat de dongel via Bluetooth contact maakt met je smartphone, onthoudt de app waar je je auto hebt gelaten, bijvoorbeeld als je hem hebt geparkeerd. Zo voorkom je de stress dat je bent vergeten waar je auto ook alweer staat.

Verder maakt VW er een soort spelletje van. Er zitten verschillende uitdagingen en doelen in de app verwerkt die je kunt halen door zuinig, efficiënt, consequent of juist verkennend rijden. Haal je deze uitdagingen, dan heb je een goed gevarieerde rijstijl. Om het Super Mario-effect compleet te maken zitten er voor elke categorie niveaus in, die steeds moeilijker worden. Zo hoopt Volkswagen iedereen een efficiëntere of zuinige bestuurder te maken. Mmmm.

Een blik op de Nederlandse App Store (of Google Play Store) laat blijken dat de app nog niet in Nederland beschikbaar is, maar in Duitsland kun je de app vanaf vandaag downloaden. Een leuk initiatief, al combineert het vooral ideeën van andere services en brengt het niet iets baanbrekends of nieuws. En een snelle voetnoot door ondergetekende: die parkeerfunctie werkt ook met Waze, waarbij niet onthouden wordt hoe diep je auto in een parkeergarage staat. Met die info zou VW een echt handige functie in handen hebben.