Tranen! Vrouw eist dat echtgenoot Alfa 159 verkoopt

Huwelijk, nooit aan beginnen.

We bespreken hier met enkele regelmaat occasions die ofwel extreem duur, goedkoop, opmerkelijk of bejaard zijn. In dit geval gelden geen van bovenstaande termen, want het is niet de auto die onze aandacht weet te grijpen, maar het verhaal erachter. De occasion geeft (A. ons een fraaie blik in de verwarrende natuur van het huwelijk en (B. mij persoonlijk een overtuigende reden om er nog altijd gruwelijk bang voor te zijn.

Wanneer we de advertentie openen, krijgen we direct de kern van het verhaal voorgeschoteld. Dit kan ook niet anders, want verkoper begint zijn tragische biecht met de volgende, tergende woorden: “om maar gelijk de vinger op de zere plek te leggen…“

Je begrijpt wel dat dit van meet af aan de verkeerde kant op gaat. Beter wordt het overigens niet, want een regel later krijgen we de aanleiding te horen waarom de Alfa Romeo 159 te koop is gezet. “Mijn vrouw kan niet rijden en is daarom haar automatenrijbewijs aan het halen. Dit exemplaar is echter een schakel,” schrijft de verkoper. Dit doet direct denken aan de grap uit Rules Of Engagement (niet de film), waarin één van de hoofdpersonen op cynische wijze de draak steekt met het lieflijke huwelijk tussen man en vrouw.

“I didn’t want a cat. My wife wanted a cat. So we compromised and got a cat.”

Verander het woord ‘cat’ hier voor ‘handgeschakelde Alfa Romeo 159’, draai man en vrouw om en zet de laatste zin in negatieve vorm, en we hebben zowaar het treurige scenario waarin de verkoper zich momenteel bevindt. Gelukkig beseft de verkoper zelf dat hij onder de plak zit, daar hij dit letterlijk in zijn advertentie schrijft.

Na enige discussie (lees, een paar nachten op de bank slapen) hebben “wij” “besloten” dat mijn muze, deze schitterende zwart metallic Alfa 159 Sportwagon TI de deur uit moet. Inderdaad, ik zit stevig onder de plak.

Omdat de volledige Autoblog-redactie bestaat uit zoetzappige, weke romantici, gaan we er van uit dat de verkoper wel degelijk van zijn echtgenote houdt. Uit de advertentie blijkt echter dat hij misschien nog wel meer houdt van zijn Alfa Romeo. De beste man heeft zijn 159 Sportwagon uit 2011 namelijk nooit proberen te veranderen. Het fraaie exemplaar, dat zwart op zwart op zwart is, is in de afgelopen jaar netjes onderhouden en heeft in diezelfde tijd geen motorische aanpassingen ondergaan. Niet per se nodig, want de schitterende machine heeft een nette 170 pk onder de kap. We begrijpen als geen ander waarom hij de auto met pijn in het hart op internet heeft gezet.

“Tesoro, sei sempre nel mio cuore,” zo besluit de verkoper zijn verhaal. Wie toevallig een paar romantische woorden Italiaans heeft geleerd, of Google Translate weet te bedienen, ontdekt dat dit zich laat vertalen in: “schat, je bent altijd in mijn hart.“

We kunnen alleen maar zeggen dat we hopen dat hij hier over zijn Alfa spreekt. Voor het schappelijke bedrag van 7.499 euro kun je de man uit zijn lijden verlossen. Doe het snel, want hoe langer je in je liefdesverdriet blijft hangen, hoe pijnlijker het wordt.

Sterkte, kerel.

Met dank aan Jorrit voor de tip!