Elektrische Volkswagens bizar populair Q3 dit jaar

De elektrische Volkswagens zijn populairder dan ooit! Reken er overigens maar op dat dit beeld de komende jaren zou zal blijven.

Dieselgate is stiekem een zegen geweest voor Volkswagen. Daardoor is het proces naar volledig elektrische auto’s enorm versneld. Natuurlijk, een e-Up en e-Golf zijn leuk en aardig, maar het zijn reguliere auto’s met een elektrische aandrijflijn.

Als je elektrische auto’s goed tot hun recht wil laten komen, moet je kiezen voor een auto die als dusdanig ontworpen is. Zoals de Volkswagens uit de ID-familie. Ze gaan op het moment als de spreekwoordelijke broodjes over de spreekwoordelijke toonbank.

Derde kwartaal 2021

In het derde kwartaal van 2021 werden er maar liefst 122.100 elektrische Volkswagens verkocht. Dat meldt Volkswagen Aktiengesellschaft. Wereldwijd doen de Duitsers het niet verkeerd met elektrische Volkswagens. In Europa is het merk marktleider (qua EV’s) en in de VS staan ze tweede, achter het favoriete automerk van Elon Musk.

Ook in China is er een enorme stijging als het gaat om de verkopen van elektrische Volkswagens. VW verwacht dat er een kleine 100.000 modellen uit de ID-familie te gaan verkopen. In totaal heeft Volkswagen nu 293.100 EV’s aan de man gebracht dit jaar. Daarmee zijn de volledige EV’s met accu succesvoller qua verkopen dan PHEV met verbrandingsmotor bij VW.

Elektrische Volkswagens

Kortom, dat is niet verkeerd, toch? Het is hoe je ernaar kijkt. Als we de gehele Volkswagen Group pakken doen de elektrische modellen het erg goed. Zo is de Porsche Taycan succesvoller dan de 911 en de zeldzaam (onterecht) impopulaire 718.

Ondanks dat de verkoopcijfers verdubbelen van elektrische Volkswagens, valt het in het grote plaatje nog wel mee. In verhouding met reguliere auto’s stelt het nog niet zoveel voor. Want, zo’n 6% procent van de auto’s die de VW Group heeft verkocht dit jaar, is volledig elektrisch. Volgens Volkswagen moet de EV-transitie dan ook sneller verlopen om zoveel mogelijk banen te reden.