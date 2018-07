Deze feature komt nu ook naar de Tesla Model 3

De update staat al klaar voor de meeste Model 3-eigenaren.

Het fenomeen “over-the-air-updates” is al een tijdje bekend. Net zoals je smartphone kan de fabrikant een update uitbrengen en je hebt nieuwe functies, een nieuwe interface of iets dergelijks in je auto. De nieuwste update voor de Model 3 brengt echter een functie die ‘verrassend’ is voor de Model 3.

De feature heet “Summons” en is al beschikbaar op de Model S en Model X. Dat deze feature wél naar de Model 3 komt is opvallend, omdat er bij dit model op veel automatische dingen wordt bespaard. En niet iedereen was even positief over Summons.

“Summons” komt van het Engelse woord voor oproepen. Want dat is de feature: de auto kan zonder bestuurder naar je toe komen of inparkeren. Een beetje zoals BMW al een tijdje doet. Maar goed, Musk zal niet pochen over een nieuwe feature als een ander bedrijf het al drie jaar gebruikt, dus Summons op een Tesla kan meer.

Zo leest de Tesla de omgeving en zal hij begrijpen waar je hem in wilt parkeren. Mocht de auto dus niet perfect uitgelijnd staan, of ziet de auto obstakels, dan stuurt hij ook bij. Zo kun je je auto in de kleinste parkeerplekjes krijgen, zonder dat je je hoeft te bekommeren om parkeerschade. Uitparkeren gaat op precies dezelfde manier.

Mocht je dit lezen en een Model 3 voor de deur hebben staan, de kans is klein doch aanwezig, ren dan niet naar buiten om hem te installeren, mits je het Enhanced Autopilot systeem hebt. Die geeft de auto de beschikking over extra autonome functies, zoals Summons. De meest basic versie zal dus geen Summons krijgen. Het is een geinige feature, maar waarschijnlijk niet echt onmisbaar.