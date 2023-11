Eerste speciale editie van Porsche Panamera ook al onthuld

Porsche neemt deel aan de two-tone hype met de nieuwe Panamera.

Vanmiddag onthulde Porsche de gloednieuwe Panamera (972). Zoals altijd kiest het merk een paar specificaties waarin (voor hun) de auto lekker uit de verf komt en vervolgens mag je zelf de Panamera van je dromen maken in de configurator. Alles mag, zo lang het maar de sedan is. Porsche dropt de Sport Turismo voor de 972-generatie. Wij zien de Sport Turismo nog aardig vaak, maar volgens Porsche neemt die versie slechts tien procent van de verkopen voor zijn rekening. Wellicht dat sedanland China daar een grote reden voor is.

Sonderwunsch

Dat de Panamera goed boert in China blijkt uit een nieuwe speciale editie die Porsche gelijk onthult van de Panamera. Deze wordt dan ook onthuld in Shanghai. Het is wat er gebeurt als je de Sonderwunsch-divisie loslaat op de 972. Die zorgen ervoor dat de Panamera helemaal mee kan met luxueuze sedans anno 2023, want net als Rolls-Royces, Bentleys en Mercedes-Maybachs (en nog veel meer) gaat het om een bijzondere two-tone kleurstelling.

Two-tone

De kleuren in kwestie voor de Sonderwunsch Porsche Panamera zijn zwart in de onderste helft en de speciaal voor deze auto ontwikkelde kleur Leblon Violet Metallic bovenop. Beide kleuren hebben een pareleffect met goud erin verwerkt om tot een bijzondere gouden gloed te komen.

Ook nieuw is de kleur Avium Metallic, ook een soort goud. Deze kleur is gebruikt voor pinstriping rondom met een subtiel ‘Sonderwunsch’ logo onder de spiegel. De raamomlijsting en velgen zijn eveneens Avium gespoten. Uitlaatpijpen in Bronzite prijken onderaan de achterbumper en de koplampen, achterlichten en ramen zijn donker getint.

Maak er iets moois van

Een bijzondere Porsche Panamera dus, of je hem nou mooi vindt of niet. Porsche laat deze exclusieve Panamera niet perse zien omdat je hem mag kopen, maar wel om te laten zien dat dit dus kan. Sonderwunsch kan een unieke specificatie maken voor de Panamera, dus leef je uit.