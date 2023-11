Is dit de mooiste eerste Audi TT ever ooit?

Nu de Audi TT er niet meer is, kijken we even naar een ultiem voorbeeld van wat de TT was.

Na een sloot afscheidsedities is het eindelijk zo ver: Audi heeft de laatste TT gebouwd. De compacte coupé van Audi markeert dat er over drie generaties verdeeld precies 662.762 exemplaren zijn gebouwd. Dat is ook eigenlijk de kracht geweest van de Audi TT: exotische looks, maar onderhuids is het redelijk doorsnee VAG-techniek. De eerste TT had dezelfde basis als een Golf IV, de tweede was een Golf V en de laatste is ‘gewoon’ een MQB-product en deelt dus zijn basis met de gehele VAG-middenklasse.

Ultieme Audi TT

Welke is de mooiste? Dat laten we even open voor interpretatie, maar met enige zekerheid durven we wel te stellen dat de eerste generatie de grootste impact maakte. Vooral qua design. In het Verenigd Koninkrijk duikt misschien wel de ultieme Audi TT occasion op.

Regulier

Op het oog is er niks ‘mis mee’. Vooral het alom bekende lijnenspel van de Audi TT, gecombineerd met de velgen die je ook kan kennen van de eerste RS4, doen het werk. Ook de kleur Avuszilver is een mooie tint, al dan niet een beetje… regulier. Datzelfde geldt voor de motor. Je kon de 3.2 liter VR6 voorin krijgen, maar dit is ‘slechts’ de 190 pk sterke 1.8.

Kilometerstand

De verkoper van deze Audi TT claimt dat ‘ie speciaal is vanwege de kilometerstand. Sterker nog: dit zou wel eens de TT met de laagste kilometerstand kunnen zijn. Er staan een heuse 580 mijlen op de teller, of 934 kilometer. Da’s inderdaad niet veel. De staat van de auto past ook bij een onervaren TT, al is stilstaan ook niet per definitie altijd goed voor de auto.

Waarde

Wat doet dat met de waarde? De omstandigheden zijn wisselend. Qua uitvoering is ‘ie top en de lage kilometerstand maakt hem bijzonder. Wel is het een Engels exemplaar, dus met het stuur rechts. Voor de waarde is dat meestal niet briljant. Het is ook een laat bouwjaar, 2006. Datzelfde jaar zou de opvolger (8J) nog in productie gaan. Op zich heeft dat ook weer zijn voordelen, maar de TT maakte juist als auto uit 1998 furore met zijn design. Automatisch betekent het ook dat de spoiler standaard op deze auto zat, in tegenstelling tot de erg vroege modellen. Een spoilerloos model zou dus ietsje meer waard zijn.

Kopen

Toch is 26.950 pond, ofwel 31.056 euro, niet niks. Zeker niet omdat de kilometerstand van deze Audi TT je in een bijzondere spagaat zet. Ermee rijden is je geld in brand zetten en hem laten staan om naar te kijken is een duur grapje. Nou is de TT waarschijnlijk een toekomstige klassieker en kan het goed uitpakken, maar het leuke van de TT is dat je er eigenlijk gewoon makkelijk mee kan rijden.

Bekijk dus vooral even de advertentie van de Audi TT op PistonHeads en oordeel zelf. Is dit de ultieme TT? Of is een TT RS ultiemer? Of moet ‘ie dan toch echt uit 1998 komen?