Vandaal bekrast Huracán Avio in Brugge

Zucht. Diepe zucht.

Voor sommige mensen is het heel erg moeilijk om van andermans spullen af te blijven. In dit geval hebben we niet te maken met een diefstal, maar met een idioot die met een sleutel tekeer is gegaan.

Een zeldzame Lamborghini Huracán Avio werd in Brugge toegetakeld door een onbekende. De vandaal is enthousiast bezig geweest, want de complete kofferklep is flink beschadigd. Ook andere delen van de Lambo werden bekrast, echter was de kofferklep het grootste slachtoffer. Van de Huracán Avio zijn slechts 250 exemplaren gemaakt. Wat je ziet is de lak en geen wrapje. De boel laten maken zal, afgezien van verzekeringswerk, flink in de papieren lopen.

De foto’s werden gedeeld door supercar eigenaar POG op Facebook. In de post geeft hij aan een beschermlaag voor zijn auto’s te overwegen. Met Paint Protection Film (PPF) wordt er een onzichtbare beschermlaag op de auto aangebracht. Een vandaal die met een sleutel tekeergaat komt van een koude kermis thuis. PPF is sterk materiaal en is zelfhelend. Diverse bedrijven die auto’s personaliseren (waaronder in Nederland) bieden een dergelijke service.