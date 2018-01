Publieke laadpalen leiden tot ruzie

Zeg maar dag tegen je vertrouwde parkeerplekje.

In de provincie, zoals Johan Derksen zou zeggen, heb je er geen last van. In de stad is dat wel anders. Ik heb het over een parkeerplek vinden voor je huis. Een eigen oprit is er niet en dus zijn stedelingen afhankelijk van een openbare parkeerplek. Meestal geen probleem, al worden die plekken steeds vaker ingenomen door laadpalen.

Die laadpalen worden bijvoorbeeld door de gemeente geplaatst, of ze zijn aangevraagd door een bewoner met een elektrische auto in de wijk. Dat laatste leidde tot ruzie in een buurt in Almere-Haven, aldus een inwoner tegenover de NOS vandaag.

De gemeente heeft de laadpaal geïnstalleerd voor de deur van een meneer, terwijl de aanvrager een stukje verderop woont. Meneer is niet tevreden met de installatie en zegt dat de aanvrager de parkeerplek gebruikt als een privé parkeerplaats, wat immers niet de bedoeling is. De parkeerplek mag dan zijn aangevraagd door iemand, maar iedereen met een elektrische auto is welkom om hier op te laden.

Dit leidde dan ook tot ruzie in de wijk. Een taxichauffeur zou ooit eens ’s nachts hebben getoeterd omdat hij wilde opladen. De aanvrager zou de plek soms dagen bezet houden met zijn elektrische auto, ook al laadde de auto niet op. De plek is volgens de inwoner ook niet strategisch uitgekozen. Hij heeft dit ook aangegeven bij de gemeente en pleit voor een betere plek. Volgens hem is de laadpaal aan het einde van een doodlopende straat geplaatst.

Het aantal laadpalen neemt de komende jaren nog wel toe in Nederland. In de steden zorgen de palen tevens voor andere frustraties. Zo kunnen parkeerplekken bij laadpalen dagen leeg staan, terwijl de reguliere parkeervakken bezet zijn. Een niet-elektrische auto mag echter niet parkeren op een plaats voor elektrische auto’s.

In Arnhem pakken ze het slimmer aan. In plaats van reguliere parkeerplaatsen tot elektrische oplaadpunten om te toveren, kiezen ze daar voor een oplaadplein. 16 elektrische auto’s kunnen tegelijkertijd opladen en mensen zonder elektrische auto zijn niet gehinderd. De Gelderse stad is de eerste gemeente in Nederland met zo’n plein. Mogelijk volgen andere steden met een dergelijk plan.

Foto via @dutchstylez op Autojunk