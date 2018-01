Deze Bentayga-variant gaat Bentley in Genève presenteren

Er staat in maart een gloednieuwe Bentayga op de Bentley-stand in Genève.

Dat Bentley nog niet klaar is met de Bentayga wisten we al. Wanneer de nieuwe varianten zouden komen was echter een vraagteken. Eén vraagteken kan worden ingewisseld, want de automaker komt met een antwoord.

Voor de aanstaande autosalon van Genève kunnen we de onthulling van de Bentayga plug-in hybride verwachten. Dat zou de Britse autobouwer hebben bevestigd tegenover Autonews. Het zal de eerste plug-in hybride van het merk gaan worden. De verwachting is dat de Bentley de aandrijflijn van de Porsche Panamera E-Hybrid gaat krijgen. Dit betekent een 2.9-liter V6, gecombineerd mert een 136 pk sterke elektromotor. Het gecombineerde vermogen komt uit op 462 pk. De Porsche kan 48 kilometer volledig elektrisch rijden, verwacht soortgelijke cijfers voor de Bentayga.

Met de toevoeging van deze variant zal de Bentayga zijn succes voortzetten. Ondanks zijn flinke prijskaartje wordt de W12-variant regelmatig gespot. Met een zescilinder onder de kap en een veel vriendelijkere vanafprijs boort Bentley een nieuw publiek aan. De komende jaren krijgen uiteindelijk alle modellen van het merk een plug-in hybride variant.

Foto via @jwsdevries op Autojunk