Vandal One: meer vermogen dan kilogrammen

Kijk, dat vinden we lekker.

Tegenwoordig zijn er een aantal bedrijven die zich focussen op het maken van circuitauto’s voor particulieren. Het spectrum wordt alsmaar breder, zo blijkt vandaag. Het Amerikaanse Vandal Cars heeft namelijk zijn eerste track toy onthuld, die de toepasselijke naam ‘One’ krijgt. Het bedrijf komt direct met de deur in huis vallen, want zijn eerste creatie is een monsterlijke machine.

Vandal Cars biedt in eerste instantie twee verschillende varianten aan van de One. Het apparaat, dat slechts 555 kg weegt, heeft onder zijn volledig koolstofvezel lichaam de krachtbron uit de Honda Civic Type R verstopt zitten. De minst krachtige versie van de One heeft 340 pk tot zijn beschikking. Vandal wil vooralsnog niet verklappen hoe snel hij hiermee naar de 100 km/u schiet, noch wat zijn topsnelheid moet zijn. Dat gezegd hebbende zal de One absoluut een rappe machine zijn, daarover hoeft niet getwijfeld te worden.

Zij die de twijfels toch niet uit het hoofd kunnen schudden, kunnen beter voor de hardcore versie van de One kiezen. Dit model heeft namelijk gene 340 pk, maar zelfs 560 pk! Ook van deze auto wil Vandal de prestatiecijfers niet delen, maar dat mag er niet toe doen. Afremmen is minstens zo heftig; de geventileerde schijven kunnen de auto met een kracht van 2G laten stoppen. Schakelen gebeurt in beide gevallen middels een sequentiële zesbak.

Geïnteresseerden mogen de portemonnee trekken. Het instapmodel kost tenminste 119.700 dollar, dat is omgrekend 105.000 euro. Het is niet duidelijk hoeveel er voor de krachtigere versie betaald moet worden.