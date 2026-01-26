En dat is knap van Stellantis…

Weet je wat, we gaan het eens over Stellantis hebben. En nou weet ik dat sommige lezers nu hun das recht trekken, de leuning van de stoel rechtop zetten, brilletje poetsen en zich klaarmaken voor weer een stukje Stellantis bashen. Maar dat gaan we vandaag eens een keer niet doen. Ben je mal…

Nee joh, dat is ook helemaal niet wat we willen, aangezien Stellantis een aantal merken en modellen in het portfolio heeft waar we hier ter redactie écht warm van worden. Wat dacht je van de Alfa Giulia Q. Nog altijd een van de mooiste nieuwe auto’s op de markt. Of de Jeep Wrangler. We bedoelen maar.

Dus gaan we beginnen met het mooie nieuws van vandaag; Stellantis heeft een persbericht uitgestuurd om te melden dat het in 2025 de op één na grootste autofabrikant van Europa was. Er werden ruim 2,4 miljoen auto’s geregistreerd van merken uit de groep, goed voor ongeveer 16 procent marktaandeel. Dat hebben ze lang niet slecht gedaan, ze hoefden slechts 1 concern voor zich te laten. En dat is het feitelijke nieuws.

Stellantis is de op 1 na grootste in Europa

Daarna komt de nuance. Stellantis is geen enkel merk, maar een hele stoet aan merken: Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, DS en nog een paar. Met zo’n lange lijst badges zou je bijna verwachten dat plek één vanzelf komt.

Dat dit niet zo is, zegt iets over hoe dat volume tot stand komt. Het is vooral een optelsom van veel modellen die elk een beetje bijdragen, zonder dat er één uitgesproken succesverhaal uitspringt.

Zet je dat naast de nummer één van Europa, dan wordt het contrast duidelijker. Die positie is in handen van de Volkswagen Group, met merken als Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT en Cupra, Porsche en Volkswagen Bedrijfswagens. Daar trekken vooral Volkswagen en Škoda het geheel omhoog, met Audi daar net achter. Minder merken dan Stellantis, maar wel een duidelijker kern die het werk doet.

Tweede worden met zo’n brede merkenportefeuille is dus tegelijk begrijpelijk en opmerkelijk. Het laat zien hoe groot Stellantis is, maar ook dat schaal alleen niet automatisch leidt tot dominantie.

Maar om het verhaal nou eens positief af te sluiten; we vinden het erg knap dat het concern toch nog zoveel auto’s heeft verkocht, terwijl het op z’n zachtst gezegd niet heel erg lekker ging. Dat zegt iets over de auto’s die wél verkocht worden.

Wat weet ik niet precies. Maar het zegt wel iets.