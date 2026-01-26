Fundablog: In dit huis staat een mysterieuze Ferrari

Benieuwd of jij kunt herkennen om welke Ferrari het gaat…
Het blijft een lekker tijdverdrijf, een beetje scrollen door Marktplaats, auto’s kijken die we niet kunnen betalen, maar wel lekker bij kunnen wegdromen. Of op Funda, ook zoiets. En daar hebben we in dezelfde categorie een waar pareltje gevonden.
Of pareltje, laat dat ’tje’ maar weg. Het is namelijk een hedonistische protsvilla met rieten kap die jij de jouwe kunt gaan noemen. Als je maar genoeg geld meebrengt. Hoeveel vertellen we je zo.
Maar waarom staat dat huis op een autosite? Nou omdat er een haakje is met een auto natuurlijk. Er staat namelijk een Ferrari in de garage. Niet zomaar 1, een mysterieuze want hij staat mooi afgedekt onder een mooi scharlakenrood doek.
In dit huis staat een mysterieuze Ferrari
Wij hier ter redactie hebben wel een idee welke Ferrari het kan zijn, maar heel zeker weten doen we het niet. Aan de vorm te zien is het een F12 of een 812. Maar ook een Roma of een Amalfi kan tot de mogelijkheden behoren, die heeft immers heupen die er best een beetje op lijken. Het is in elk geval geen Testarossa uit de jaren 80. Dat weten we zeker.
Dus vragen wij jullie hulp, beste autokenners. Om welke mysterieuze Ferrari gaat het? Laat het ons weten en verlos ons uit ons lijden. En niet alleen ons…
Afijn, naast de Ferrari is er genoeg te vertellen over deze villa hoor. Het geijkte zwembad is aanwezig, evenals de wijnkelder, mancave en inloopkast en dat alles op een ruime 579 vierkante meter. Kortom, alles wat de moderne man (M/V/X) zich kan wensen. En dan ligt het lapje grond ook nog eens in Blaricum!
Wie wil nou niet dezelfde pindakaas bij de Appie halen als dorpsgenoten John de Mol, Gordon, Anita Witzier of Winston Gerschtanowitz. Misschien heeft die laatste ook nog wel een gouden envelop op zak die hij aan jou kan geven. En dat is geen overbodige luxe.
Het huis kost namelijk een lieve 6,85 miljoen euro. En voor dat geld krijg je die mysterieuze Ferrari er helaas niet bij. Wij hier ter redactie wenden gedesillusioneerd onze hoofden af, want met onze 11 euro per uur kunnen we nog niet eens het schaap op de oprit kopen.
Jij misschien wel? Koop dan maar!
Reacties
abevleeming zegt
Portofino m gok ik
Jochen zegt
12 cilindri
P1m zegt
Volgens mij is het een Portofino.
moveyourmind zegt
Welke Ferrari…
Hij zit wel heel goed ingepakt, maar ik gok op een Brut uit 2008.
verdebosco zegt
Een F12.
mashell zegt
Is dit huis van een wijnhandelaar of van een alcoholist?
William zegt
Alle twee.
camber24 zegt
Lijkt me een Roma
sanderstline zegt
Das een Ferrari Portofino ja
grandmasterb zegt
Het is volgens mij een 812. Geen Portofino of Roma als ik naar de vorm van de koplampen kijk.
Zaghdoud zegt
Het is een Poepelay.