Zie hier, de nieuwe Red Bull van Verstappen

Althans, ongeveer.

Red Bull heeft zojuist op social media de eerste foto gedeeld van zijn nieuwe Formule 1-auto, de RB15. Daarmee heeft de renstal officieel zijn eerste auto met een Honda-motor gemaakt. Na een jarenlange samenwerking met Renault is de energiedrankgigant, net als Toro Rosso een jaar eerder, overgestapt op krachtbronnen van de Japanse fabrikant.

Net als voorgaande jaren onthult Red Bull niet direct zijn officiële livery. In plaats daarvan moeten we het doen met een (toegegeven) vrij spectaculaire, iets fluoriserend rode kleurstelling. De nieuwe livery is zoals gebruikelijk een reclamestunt, op een later moment zal het team zijn echte livery onthullen. Naar verwachting zal deze kleurstelling grotendeels hetzelfde zijn als eerst, al hopen wij natuurlijk stiekem dat het team het ditmaal over een andere boeg gooit.

Dit jaar rijdt Max Verstappen voor het vierde jaar voor Red Bull. Daniel Ricciardo is inmiddels vertrokken naar het fabrieksteam van Renault en zijn plaats is ingenomen door het Franse talent Pierre Gasly, die na een jaar over is gekomen van Toro Rosso.

Vooralsnog heeft Red Bull slechts twee plaatjes van de RB15 in de wereld geschoten. We hopen de auto snel van meer kanten te kunnen bekijken.