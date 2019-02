Drie keer raden in welke auto deze dikke dashboard komt

Da's 'ne grote dash, jonguh!

Op het Autosalon van Genève zal binnenkort weer een enorm aantal nieuwe auto’s tentoongesteld worden. Fabrikanten uit alle windstreken strijken begin maart in Zwitserland neer om de doeken van hun nieuwe bolides te trekken. Honda zal ook aanwezig zijn, onder andere om zijn compacte EV prototype te onthullen. Vandaag delen de Japanners de binnenzijde van de stadsauto.

Honda prijkt al ruim anderhalf jaar met zijn nieuwe studiemodel. Het merk heeft de auto in de tussentijd in verschillende vormen laten zien. Het moge duidelijk zijn dat Honda de auto steeds realistischer en hedendaagser voor de dag laat komen. Bij introductie van de Urban EV Concept, bijvoorbeeld, zag de binnenzijde van de auto er als volgt uit.

Ondertussen heeft Honda de binnenzijde (en daarmee waarschijnlijk ook het exterieur) van zijn elektrische autootje flink aangepast. Op dit moment komt het stuur bijvoorbeeld flink overeen met de stuurwielen uit Honda’s die vandaag de dag bij de dealers staan. Het dashboard, daarentegen, loopt praktisch van de ene naar de andere zijde van de EV. Het infotainmentscherm staat ditmaal echter niet los op het dashboard, maar is daarin juist opgenomen. Het is natuurlijk nog maar de vraag of Honda dit ook in de productieversie zal laten terugkeren.

De Urban EV Concept moet als alles in goede banen verloopt dit jaar nog in productie gaan. De auto zal dan waarschijnlijk volgend jaar op de markt terechtkomen.