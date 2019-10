Vandalismecijfers: het gaat niet al te best in Nederland

Is het zo moeilijk om van elkaars spullen af te blijven?

Morgen is het weer de hoogste tijd voor de klok om een uurtje verzet te worden. Tof, een uurtje langer slapen, de echte reden is uiteraard een correctie om ervoor te zorgen dat de korte nachten niet hun tol eisen op het daglicht in je ritme. Het gaat echter gepaard met een nadeel. In de nacht, wanneer het duister en verlaten is op straat, wordt het ideale toneel geschetst voor dieven. Helaas zijn het niet alleen die ongure types waar Nederland kennelijk voller mee zit dan we denken. Ook de nog een beetje extra kansloze ‘vorm’ van diefstal neemt toe: vandalisme.

Het gebeurt vaak genoeg dat men terugkomt bij hun auto en iemand hem op hun eigen manier heeft versierd. Auto’s als de ex-Maserati van Joel Beukers, een in België geregistreerde super gelimiteerde Huracán Avio of de Ferrari 458 Spider van DJ La Fuente laten lijken alsof het vaak een vorm van jaloezie is jegens eigenaren van dikke auto’s. Dat is niet waar. Independer zette de cijfers op een rij van alle gevallen van autovandalisme: er is een vrij hoog cijfer te melden.

De verzekeraar constateert namelijk dat er gemiddeld op een dag 89 keer autovandalisme gemeld wordt, uit cijfers van het CBS. Omgerekend betekent het dat er ongeveer elk kwartier sprake is van vandalisme. Het gaat om 32.795 meldingen in 2019. De meeste auto’s worden bekrast in Noord-Holland, van de 1.000 auto’s worden daar 4,9 gesloopt. In Drenthe is het relatief een stuk minder: daar worden van de 1.000 auto’s 2,1 gevandaliseerd. Alsnog veel te veel.

Ook opvallend is dat maar bij acht procent van de gevallen de dader ook wordt gevonden. Ben je dus van plan om zo bekrompen te zijn om iemand anders’ auto te vandaliseren, dan heb je een slagingskans van 92 procent. Riskante cijfers om naar buiten te brengen, maar goed. In Friesland, Flevoland en Zeeland heb je de grootste kans dat de dader gevonden wordt, terwijl in Groningen met een luttele 6,5 procent een hoop vandalen rondfietsen.

Voorkomen kan lastig. Je auto moet immers altijd buiten slapen, dus het beste wat je kan doen is je oprit versieren met een set camera’s of de auto in een garage zetten, maar dan nog werkt dat niet preventief. Ook verzekeren helpt, maar alleen all-risk dekt vandalisme in de meeste gevallen. WA+ kan de schades dekken, maar dan wel met aftrek van vijf schadevrije jaren. Niet ideaal. Het devies blijft natuurlijk om gewoon je handen thuis te houden, maar goed, dat gaat er bij een aanzienlijk deel van de mensen dus nog niet in.