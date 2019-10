Ford heeft snode plannen met de GT

Nog snoder dan de 700 pk sterke Mk II.

Al een tijdje wordt het Ford-gamma bovenaan afgerond met een Ford GT. In de moderne tijd begon dat met de GT in 2005, een revival van de GT40. Die auto liet duidelijk zien wat er gebeurt als een merk met expertise in vooral muscle cars uit hun comfortzone stapt. Het opgevoerde V8-blok leverde 550 pk en door de motor in het midden te plaatsen mag je het in principe ook wel een supercar noemen. Maar het was vooral een uiterlijk vol met knipogen en als je de ‘echte’ supercar wilde moest je een Ferrari F430 kopen.

Geen zorgen, dat is een leerproces. Misschien zijn het wel de kleinschalige steekjes die de GT liet vallen, wat ervoor zorgde dat de nieuwe Ford GT bloedserieus is. Het gaat bij deze auto om keiharde performance, een futuristisch uiterlijk waar retro helemaal geen prioriteit meer heeft. Sterker nog: om gewicht te besparen en om de auto een bijzondere aerodynamische druppelvormige cabine te kunnen geven, is de motor van dienst een EcoBoost V6! Wie daar nog steeds over in zit, moet ook eens uit zijn comfortzone stappen: met 650 pk is het bepaald geen slak en bijna elke bestuurder/journalist die een stukje mocht hoeken met de nieuwe GT mist helemaal niks aan de V6.

Ondertussen is dat alweer twee jaar geleden en met een bijzonder bestelproces (je moest je ‘sollicitatieformulier’ inleveren waarna Ford een vleeskeuring bij je deed) kon je een GT bemachtigen. De vraag was groter dan het aanbod: 1.000 gelukkigen was niet genoeg. In totaal zijn er daarom 1.395 Ford GT’s die worden en werden gebouwd. Ja, het zijn 1.350 ‘normale’ GT’s, en nog 45 stuks van de op het Goodwood Festival of Speed van dit jaar onthulde Ford GT Mk. II. Ford zit toch te azen op nóg meer GT’s. Niet om nou zo dolgraag nog meer mensen te voorzien van een Detroitse dikbolide, maar omdat ze een dikkere variant wel zien zitten.

De situatie is als volgt: de Ford GT is theoretisch gezien helemaal niet de range-topper van het merk uit Dearborn. Ja, qua aanschafprijs en exclusiviteit wel. Maar gezien de rauwe kracht van de nieuwe Mustang GT500 Shelby (770 pk!!) en diens ongekend dikke V8 met enorme supercharger, die is wel gelijk een heel stuk dikker dan de GT. We horen je denken, ja, maar een muscle car kan alleen rechtuit rijden en de GT is een circuitwapen, maar dan nog. Er kriebelt toch iets wanneer een auto van 450.000 dollar (1,2 miljoen als je de Mk. II meerekent) qua cijfers en deels qua performance het onderspit delft tegenover een 72.000 dollar kostende Mustang, nota bene uit eigen stal!

Er zou dus nu een nieuwe Ford GT aan de horizon staan. Ten opzichte van de Mk. II is belangrijk dat deze variant wél straatlegaal wordt. Maar wat betreft aerodynamica en heftige insteek is de Mk. II juist een teken aan de wand. Veel concreter dan dat wordt het nog niet, maar met de Mustang GT500 als dwarsligger zal Ford hun best doen om de auto qua performance daarop te laten lijken. Een EcoBoost V6 met 770 pk is misschien een beetje te veel van het goede en aangezien de V6 al een maatregel was in verband met ruimtegebrek, hoef je ook niet te verwachten dat de aandrijflijn van de Mustang in de GT gelepeld wordt. (via The Drive)