Acht hete feiten over Tesla’s nieuwe pickup

De pickup die Tesla zelf de 'Truck' noemt. Tesla's truck heet immers de 'Semi'. En dooooorrrrr....

Terwijl wij slapen werkt Elon lekker door. Al is het maar omdat hij doorgaans in een andere tijdzone verkeert dan de meesten onder ons. Nu de productie van de Model 3 eindelijk een beetje op gang komt (soort van), is het tijd om de bakens te verleggen naar de andere nieuwe modellen die in de pijplijn zitten, zoals de Tesla Truck.

Zoals bekend zijn pickups letterlijk en figuurlijk groot in Amerika. De Ford F-serie, Chevrolet Silverado en RAM pickups namen er vorig jaar wederom de eerste drie plaatsen op het lijstje van best verkochte ‘auto’s’ in. RAM deed net wat meer dan een half miljoen pickups van de hand, de eerste conventionele auto in de lijst was de Toyota RAV4 met iets meer dan 400.000 verkochte exemplaren. Kortom, het is een belangrijke en lucratieve markt waar je als fabrikant graag een graantje van meepikt.

Maar dat laatste is niet eenvoudig. De pickup-markt is er namelijk ook eentje waarbij de emoties hoog oplopen. Of je een Ford-guy of een Chevy-guy bent, doet er echt toe in veel gebieden van ‘Murica. Het is er voor sommigen net zo’n religieuze oorlog als bij ons Mercedes versus BMW (ooit was, voordat het allemaal eenheidsworst werd). Doch ondanks de onderlinge verdeeldheid over de kwestie Ford versus Chevy versus (Dodge) RAM, zijn de pickupfans het over een ding meestal wel eens: domestics zijn altijd beter dan transplants.

Hier ligt een enorme kans voor het Amerikaanse Tesla dus, zou je zeggen. Echter, ondanks dat het merk gevestigd is in California, wordt het hier en daar toch vooral gezien als een bedreiging van de gevestigde orde. Die damn liberals met hun groene gebakjes hebben waarschijnlijk niet eens massaal op Trump gestemd #MAGA. Toch gaat Tesla dus een poging doen vuistdiep te penetreren in het Heartland van Amerika. Dankzij Elons gebruik van Twitter weten we nu ook min of meer welke wapens Musk meeneemt teneinde deze queeste tot een goed einde te brengen.

Gisteren vroeg de Muskias zijn discipelen namelijk wat zij verwachten van Tesla’s nieuwe pickup. Op deze vraag kwamen uiteraard al snel duizenden antwoorden binnen, waarbij Elon als respons sommige details van de truck alvast uit de doeken heeft gedaan. Onze vrinden van Electrek zeefden door alle Tweets heen en maakten een opsomming van alle aspecten die in meer of mindere mate bevestigd zijn. Een bloemlezing:



De pickup wordt groooot

Dit wisten we eind december al, maar is nu nog eens bevestigd. Volgens Musk wordt de truck zó groot dat zelfs uit de kluiten gewassen worstelaar Andre the Giant er makkelijk in past. Beetje onhandig alleen (scherp, @dees) is dat Andre al dood is. Situation is Awkward…Enfin, we zullen het Elon vergeven. Potentieel wordt de ‘Truck’ zelfs nog wat groter dan de fullsize pickups van de concurrentie. Bigger is immers nog steeds better in conservatief Amerika.

Plek voor zes inzittenden

Zoals dit kopje zegt, je zal zes-diep in de ‘Truck’ kunnen rollen. Of dit uitsluit dat er ook versies komen met slechts één zitrij is niet bekend, maar lijkt ons onwaarschijnlijk.

De range wordt 400 tot 500 mijl

De Model S en Model X worden waarschijnlijk ‘gecapped’ op een capaciteit van 125 kWh, maar in de pickup is er plaats (en nut) voor grotere batterijpaketten, die er waarschijnlijk dan ook zullen komen.

Alle Trucks krijgen een dual motor setup met vierwielaandrijving

Goed nieuws voor mensen die willen offroaden met hun EV pickup.

De pickup krijgt de beschikking over een 240V-outlet om heavy duty machines op aan te sluiten

Een kettingzaag bijvoorbeeld, om Silverados mee te verwonden.

De pickup kan een maximale treklast van 136.077 kilo (300.000 Lbs) verstouwen

Deze valt waarschijnlijk in de categorie grootspraak van Musk. De officiële rating van de pickup zal ongetwijfeld een stuk lager zijn, maar denk bij het getal aan die pogingen om een vliegtuig te trekken met een Cayenne en dergelijke. Een handige en tevens boude claim van Elon dus, daar de trekkracht van EV’s (plus het effect dat iets trekken heeft op de actieradius) nog weleens vraagtekens oproept.

Hij kan drijven!

Lekker in een meertje dobberen ergens in Nooitgedacht, Alabama, het kan met Tesla’s nieuwe pickup. Volgens Musk. Alleen hoe je weer op vaste grond komt staat er niet bij. Lijkt ons niet per se een heel goed idee.

Looks die lijken op de oude vertrouwde Ford Bronco?

Over de styling wil Musk maar twee dingen kwijt. Ten eerste dat het ding ‘gaat lijken op een pickup’. We denken dat hij hiermee een conventionele pickup bedoelt en dus geen hypermodern futuristisch ogend ding. Misschien is dat wel verstandig gezien de doelgroep van het model. Als hint geeft Elon verder nog te kennen dat hij wel gecharmeerd is van de oude Ford Bronco. Je weet wel, dat witte ding waarmee O.J. Simpson op 17 juni 1994 ‘wegvluchtte’ van de politie.

Heb jij goede hoop voor Tesla’s pickup?