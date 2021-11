VDL Nedcar ziet waarschijnlijk opnieuw klant wegvallen

Dat is even zuur voor VDL Nedcar. Opnieuw ziet het bedrijf waarschijnlijk een belangrijke klant wegvallen.

Het zit VDL Nedcar even niet mee. Liet eerst BMW weten binnenkort geen gebruik meer te gaan maken van de diensten van het bedrijf, nu gaat er waarschijnlijk een volgende belangrijke klant weggevallen.

De nieuwe klant Canoo heeft het contract op losse schroeven gezet. De Amerikaanse ontwikkelaar van elektrische auto’s wil de productie van de eerste wagens niet in Born maar in de Verenigde Staten starten, meldt het Eindhovens Dagblad.

VDL Nedcar zit in de hoek waar de klappen vallen

Canoo heeft bij monde van bestuursvoorzitter Tony Aquila laten dat met name problemen voor VDL Nedcar in Nederland rondom de pandemie, scheepvaart en belastingen ten grondslag liggen aan de twijfels.

Ook is VDL Nedcar recent slachtoffer geworden van een grootschalige cyberaanval. Het is niet duidelijk of daarbij ook vertrouwelijke informatie is buitgemaakt, maar als dat zo is, is Canoo -terecht- niet blij. Het bedrijf zegt dat dit de concurrentiepositie ernstig zou kunnen schaden.

Canoo gaat in de VS aan de slag

Het Amerikaanse bedrijf had VDL Nedcar verzocht om het komende jaar 1000 van hun zogeheten Lifestyle Vehicles te gaan bouwen. In 2023 zouden er al 25.000 van de Limburgse band moeten zijn gerold. Ook de pick up zou in Born gemaakt moeten worden.

Maar dat zit nu even anders. Vanwege bovenstaande problemen laat Canoo de auto’s in eigen land bouwen. Extra zuur is dat de de engineering, het ontwerp en de inkoop van materialen zijn afgerond en dat er al volgend jaar geproduceerd had kunnen worden.

VDL Nedcar zelf hult zich in stilzwijgen. Het bedrijf zegt dat het een geheimhoudingsplicht heeft afgesproken met Canoo en wil die niet schenden. Maar we gaan hier ongetwijfeld gauw nog meer van horen. Hopen dat het alsnog goed gaat komen.