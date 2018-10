Italiaanse storm verwoest gloednieuwe Maserati’s

Niet alleen Maserati's waren het haasje. Ook bosjes Suzuki Swifts, de Fiat500L en tientallen Renaults gingen verloren.

Het noodweer in ItaliĆ« heeft flink huisgehouden. Er zijn helaas meerdere doden te betreuren en de materiĆ«le schade zal in de miljoenen lopen. De storm hield ook huis ook de haven van Savona in de regio Liguria. Het zoute water van de Ligurische zee trof een parkeerplaats van de haven. Hier stonden honderden nieuwe auto’s klaar om verscheept te worden.

Volgens lokale media heeft het water voor kortsluiting gezorgd bij meerdere voertuigen. Alsof alle waterschade nog niet genoeg was, brak er een enorme brand uit. Honderden auto’s gingen in vlammen op. De vlammenzee duurde gisteren tot in de vroege uurtjes. De voertuigen waren bestemd voor export naar het Midden-Oosten.

Er waren 14 brandweerkorpsen nodig om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond bij de actie. De haven zal voorlopig gesloten blijven. Eerst zal de enorme schade opgenomen moeten worden. Er wordt gesproken over ‘honderden’ verloren Maserati’s, maar die claim is moeilijk te achterhalen. Op opgenomen video’s van media en brandweer zijn vooral auto’s van de merken Fiat en Renault te zien. In een filmpje van de brandweer is een Levante in een vuurzee te zien.

Met dank aan Maarten voor de tip!