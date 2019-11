De Golf GTI TCR is officieel bloedsnel

Sneller dan een Focus RS, bijvoorbeeld.

Een hatchback met voorwielaandrijving, automaatje en viercilinder. Hoe snel kan dat nu zijn? Welnu, erg snel. Als je gebruikt maakt van de juiste onderdelen en deze goed afstelt, is er veel heel mogelijk. Dat bewijst de Volkswagen Golf GTI TCR. In principe is het gewoon een Golfje met redelijk wat pit.

De nieuwe Golf GTI TCR (een doorontwikkeling van de GTI Clubsport) mag dan al aangekondigd zijn, de oude heeft nog een paar verrassingen in petto. Wat de auto onlangs gepresteerd heeft, willen wij jullie niet onthouden. Het ‘Golfje‘ heeft een zeer vlotte ronde neergezet op de Nordschleife van de Nürburgring. De tijd was, tromgeroffel: 8:04,92!

Voordat je in het toetsenbord klimt om duidelijk te maken dat het zeker niet de snelste auto in zijn klasse is, dat is helemaal correct. De Mégane RS Trophy (die onlangs een record pakte op Suzuka) en Honda Civic Type-R zijn nog sneller. Er zijn een paar belangrijke verschillen. De rondetijden van die twee zijn neergezet door de fabrikanten zélf, al dan niet op aangepaste banden of met rolkooi en andere stoel. Ook wordt er gewacht op precies het juiste moment qua weer, temperatuur en luchtvochtigheid. Dit alles om een zo optimaal resultaat te halen.

De tijd van de Golf Golf GTI TCR is neergezet in handen van een redacteur van Sport Auto. Bij Sport Auto werken ze vrij eenvoudig. Na de touristenfahrten of fabriekssessie, mogen zij even over de baan voor 2 of 3 snelle rondjes. Met deze tijden wordt keurig binnen de grenzen van de auto gereden. Dat is net even wat anders dan een fabriekscoureur die vier exemplaren mag kort rijden voor die ene supertijd en YouTube-clip. Het Golfje is naderhand teruggeven aan Volkswagen.

De Golf GTI TCR is voorzien van een 2.0 TSI motor met 290 pk bij 5.000 toeren en 380 Nm, dat beschikbaar is vanaf 1.950 toeren. SportAuto heeft de auto ook even gewogen. Met alle vloeistoffen en een volle tank is dat 1.424 kg. Toch wat anders dan 1.310 kg waarmee geadverteerd wordt. De sprint van 0-100 km/u is in 5,6 seconden achter de rug, de topsnelheid is begrensd op 250 km/u (260 km/u met Performance Pack). Het is gewoon een bruikbare hot hatch met achterbank (inclusief middenarmsteun!), airco, navigatie en andere snuisterijen. Om de auto ‘een randje’ te geven is de TCR voorzien van een sperdifferienteel, gewijzigde ophanging en straatlegale sportieve Michelins. Om de tijd even in perspectief te zetten, de Golf GTI TCR is bij Sport Auto iets sneller dan de Focus RS en iets langzamer dan de Alfa Romeo 4C.

